Gwiazdy o awanturze w rodzinie Joanny Opozdy: "Są takie sytuacje, kiedy milczeć nie wolno"

Karolina Korwin-Piotrowska oraz Ilona Łepkowska skomentowały szokujące doniesienia dotyczące awantury w rodzinie Joanny Opozdy. Dziennikarka i scenarzystka zabrały głos w sprawie, która w miniony weekend wstrząsnęła polskim show-biznesem. Czy ich zdaniem głośna afera wpłynie na kariery Joanny Opozdy i jej męża, Antoniego Królikowskiego?

Gwiazdy komentują aferę w rodzinie Joanny Opozdy

W sobotę, 8 stycznia, w Busku-Zdroju doszło do prawdziwej awantury między rodzicami Joanny Opozdy. Po jakimś czasie portal pudelek.pl poinformował o całym wydarzeniu, podczas którego padły strzały z broni. Okazało się wówczas, że Antoni Królikowski razem z mamą i siostrą swojej żony pojawili się pod mieszkaniem w Busku-Zdroju, żeby odebrać rzeczy matki Joanny Opozdy. Z relacji mediów ojcec aktorki nie chciał ich wpuścić do środka, a w pewnym momencie doszło do ostrej wymiany zdań i strzałów.

Emocje nie opadły po tym, co się wczoraj wydarzyło. Za chwilę pokażę Wam tutaj, jak brałem udział w zdarzeniu, w którym padł strzał z pistoletu. Ten strzał przebił ścianę i przeleciał nad głową mojej szwagierki- mówił później Antoni Królikowski podczas relacji na InstaStories.

Zobacz także: Ojciec Joanny Opozdy strzelał do rodziny? Antek Królikowski: "Strzał przeleciał nad głową szwagierki"

EOS

Ojciec Joanny Opozdy w oświadczeniu przesłanym do mediów odniósł się do oskarżeń kierowanych przez Antoniego Królikowskiego.

Działając na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa, niniejszym chciałbym oficjalnie sprostować twierdzenia przemawiające za tym, że to pokrzywdzony ponosi jakąkolwiek winę w całym zajściu, do którego doszło w dniu 8 stycznia 2022 r. Już sama analiza nagrań dostępnych w Internecie dowodzi, że to zachowanie uczestników było ukierunkowane na niszczenie mienia pokrzywdzonego. Zwrócić należy uwagę, iż nikt nie przyjeżdża po rzeczy, używając widocznej na nagraniach przemocy. Trwają czynności mające na celu ustalenie przebiegu zdarzenia oraz osób biorących w nim udział. Wskazane jest powstrzymanie się od jakiegokolwiek komentowania wydarzeń, do jakich doszło do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez właściwe organy państwowe. Pokrzywdzony oponuje twierdzeniom zawartym w publikacjach prasowych oraz portalach społecznościowych. Zawarte tam informacje naruszają dobra osobiste pokrzywdzonego oraz mogą zostać analizowane jako pomówienie - czytamy w oświadczeniu przesłanym do mediów przez radcę prawnego Dariusza Opozdy, dr. Krystiana Wasilewskiego.

Zobacz także: Fani wspierają Antka Królikowskiego i boją się o Joannę Opozdę: "w ciąży powinna mieć spokój"

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

O awanturze w rodzinie Joanny Opozdy zrobiło się naprawdę bardzo głośno, ale czy to wpłynie teraz na karierę aktorki i jej męża, Antoniego Królikowskiego? Głos w tej sprawie zabrały Ilona Łepkowska i Karolina Korwin-Piotrowska.

Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi to ich karierze, bo trudno, żeby cierpieli za to, że są jakieś problemy w ich rodzinie- Ilona Łepkowska powiedziała dla "Faktu".

Zamieszanie wokół Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego oceniła również Karolina Korwin-Piotrowska.

Nie wiem. Strasznie Antkowi i jego rodzinie współczuje. Myślę, że są takie sytuacje, kiedy milczeć nie wolno, nie da się, ta do nich należy. A kariera? Czym ona jest wobec zdrowia bliskich?- dziennik cytuje dziennikarkę.

Zobacz także: Ojciec Joanny Opozdy zostanie zatrzymany? Wiadomo, jaką posiadał broń