Fani wspierają Antka Królikowskiego i boją się o Joannę Opozdę: "w ciąży powinna mieć spokój"

Dzisiejszy dzień jest pełen uszczypliwości! A wszystko zaczęło się od porannego postu Julii Wieniawy . Antoni Królikowski i Joanna Opozda pojawili się na premierze filmu "Dolina Bogów" i obecna partnerka aktora wybrała na tę okazję sukienkę w podobnym stylu, jaką kilka tygodni temu miała na sobie Julia Wieniawa na planie "Top Model". Była partnerka Antoniego Królikowskiego postanowiła żartobliwie i nieco złośliwie to skomentować. Hehe fajnie być inspiracją modową dla innych aktorek - napisała Julia Wieniawa Na odpowiedź Joanny Opozdy nie musieliśmy długo czekać! Fajnie jest inspirować młodzież, w szczególności w sposób pozytywny np. do NAUKI, zdobycia wykształcenia wyższego, tak żeby później mogli faktycznie nazywać się "aktorami". A zazdrość to zły doradca :) Miłego dnia. - napisała Joanna Opozda. Zobacz także: Joanna Opozda ostro odpowiada Julii Wieniawie. Wypomniała jej wykształcenie! To początek konfliktu? Ale to nie koniec! W rozmowie z portalem plotek.pl, Joanna Opozda jeszcze ostrzej odniosła się do całej sytuacji. [...] Julia bardzo często zagląda na moje InstaStories, więc może jednak to ona szuka u mnie inspiracji? Mam nadzieję, że zainspiruje ją do skończenia szkoły teatralnej albo jakichś studiów, żeby mogła w końcu nazywać się "aktorką" - powiedziała Joanna Opozda w rozmowie z portalem plotek.pl Antoni Królikowski zareagował na docinki Julii Wieniawy i Joanny Opozdy! Dodał bardzo wymowny wpis Na docinki obu Pań postanowił zareagować również sam Antoni Królikowsk i. Aktor na swoim InstaStory również dodał wymowny wpis, publikując przy tym nagranie z premiery filmu "Dolina Bogów", na którym możemy...