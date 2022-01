Antoni Królikowski przerwał milczenie na swoim Instagramie i zabrał głos w sprawie dramatycznego zdarzenia z udziałem ojca Joanny Opozdy, Dariusza. Mężczyzna miał strzelać do swojej rodziny w mieszkaniu w Busku Zdroju po tym, jak jego żona Małgorzata przyjechała odebrać swoje rzeczy. Byli z nią córka (siostra Joanny Opozdy), Antek oraz policja. Doszło do strzałów. Cała historia poniżej! Antoni Królikowski: "Brałem udział w zdarzeniu, w którym padł strzał z pistoletu" O dramatycznej awanturze, do której doszło w Busku Zdroju, informował w nocy portal Pudelek.pl, powołując się na nagrania i informatorów. W wyniku rodzinnego konfliktu, Dariusz, ojciec Joanny Opozdy, po powrocie do Polski z Madagaskaru, miał wyrzucić swoją żonę, Małgorzatę, z mieszkania w Busku. Kiedy ta w asyście bliskich i policji przyjechała odebrać swoje rzeczy doszło do... strzałów. W pewnym momencie mężczyzna zaczął krzyczeć, potem zaś odpalił broń . Na nagraniu, które opublikował Pudelek, było słychać krzyki przerażonych kobiet. Joanna Opozda w rozmowie z serwisem potwierdziła doniesienia, głos zabrała również policja: Jedna i druga strona powiadamiała policję. Mogę też potwierdzić, że chodziło o wskazany obiekt (posesja Dariusza Opozdy). To, w jaki sposób doszło do strzałów, też jest przedmiotem naszych ustaleń, mogła być to broń hukowa, broń czarnoprochowa lub broń palna. Sprawdzamy, czy miał pozwolenie, jaki był to rodzaj broni oraz czy otworzył ogień, czy był to strzał niekontrolowany - mówi st. asp. Tomasz Piwowarski w rozmowie z Pudelek.pl. Teraz głos zabrał sam Antoni Królikowski, który brał udział w tym zdarzeniu. Na swoim Instagramie zdradził szokujące szczegóły: Emocje nie opadły po tym, co się wczoraj...