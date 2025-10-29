Błażej Stencel przeżył przykre doświadczenie podczas wizyty w Krakowie. W momencie kiedy wspólnie z partnerem wysiadali z samochodu i złapali się za ręce, nagle zaatakował ich pewien mężczyzna. Agresor nie szczędził obelg w ich kierunku. Całe zdarzenie zostało opisane przez dziennikarza w mediach społecznościowych.

Kim jest Błażej Stencel?

Błażej Stencel jest doskonale znany widzom z "Koła Fortuny", gdzie wspólnie z Agnieszką Dziekan od ponad roku występują w roli gospodarzy. Dziennikarz został wyjątkowo serdecznie odebrany przez publiczność, co otworzyło mu drzwi do dalszej kariery w Telewizji Polskiej. Mogliśmy go zobaczyć między innymi jako współprowadzącego gali rozdania Telekamer Tele Tygodnia w 2024 roku czy gali finałowej Miss Polonia w 2025 roku.

Prywatnie dziennikarz od jakiegoś czasu jest związany z Kamilem Krupiczem, znanego z niewielkich ról w polskich serialach. Niedawno ogłosili zaręczyny i są na etapie przygotowań do ślubu. Niestety, ostatnio spotkała ich przykra sytuacja, o czym dziennikarz opowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Prowadzący "Koła fortuny" zaatakowany na ulicy

Gwiazdor Telewizji Polskiej został zaatakowany na jednej z ulic Krakowa. Do zdarzenia doszło, kiedy wspólnie ze swoim partnerem wysiadali z samochodu. Gdy złapali się za ręce, zauważył to pewien mężczyzna, który nie szczędził w ich kierunku obraźliwych komentarzy.

W momencie jak wysiedliśmy z samochodu, złapaliśmy się za rękę. Spotkaliśmy bardzo nieprzyjemnego pana, który spojrzał na nas (...) i jak zobaczył, że mamy splecione dłonie, to (...) zaczął wykrzykiwać w naszą stronę naprawdę bardzo brzydkie epitety słyszymy na nagraniu, opublikowanym przez dziennikarza.

Mężczyźni nie zamierzali odpuścić i natychmiast udali się w kierunku agresora. W pewnym momencie zaczęli nagrywać nieznajomego, co wyraźnie go spłoszyło.

Pobiegliśmy za panem, który schował się w banku. Oczywiście on cały czas krzyczał w naszą stronę, my zaczęliśmy go nagrywać, ale wiemy, że to jest niezgodne z prawem, więc nie możemy tego wizerunku publikować i nie będziemy tego nigdzie rozpowszechniać relacjonowali.

Co ciekawe, tuż przed zdarzeniem Błażej Stencel i jego narzeczony rozmawiali o tym, że raczej nie zdarza im się słyszeć nieprzyjemnych komentarzy na temat swojej relacji. Obraźliwe komentarze zdarzają się tylko w internecie. Niestety, jak się później okazało, rzeczywistość wcale nie przedstawia się tak kolorowo.

W ogóle nie było rozmowy z tym człowiekiem. Nie wiem, co w takiej sytuacji trzeba zrobić mówił rozemocjonowany Stencel.

