Polscy gwiazdorzy rzadko kiedy mogą pochwalić się smukłym i wyrzeźbionym ciałem. Na szczęście zdarzają się wyjątki. Wśród starszego pokolenia prym widzie Cezary Pazura, która przyćmił niedawno młodszego kolegę. Przypomnijmy: 50-letni Pazura pokazał umięśnione ciało na siłowni. Przyćmił przystojnego aktora

Za granicą jest normą, że aktorzy bardzo dbają o swoją sylwetkę. Zwłaszcza, jeśli wymaga tego od nich nowa rola. To spotkało między innymi Ryana Reynoldsa, który pochwalił się na Instagramie swoją muskulaturą. Trzeba przyznać, że 38-letni gwiazdor prezentuje się doskonale, a takiego ciała mógłby pozazdrościć mu niejeden młodszy kolega po fachu. Tymczasem Reynold szykuje się na premierę kolejnego obrazu, a co za tym idzie - już niedługo wszyscy będą mogli go podziwiać.

Nie przesadził?

Umięśniony Dorociński podczas biegu: