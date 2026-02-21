Kolejne rozstanie w polskim show-biznesie. Niestety, okazuje się, że po dwunastu latach małżeństwa zakończył się związek Ewy Mrozowskiej i Piotra Kozłowskiego. Para do tej pory nie skomentowała rozstania, ale teraz głos zabrała producentka "Gogglebox. Przed telewizorem". Również stacja TTV potwierdziła wieści ws. Ewy Mrozowskiej.

Ewa Mrozowska rozstała się z mężem

Na początku lutego media poinformowały, że Maja Włoszczowska rozstała się z mężem po ponad 10 latach związku. Teraz okazuje się, że związek kolejnej gwiazdy to już przeszłość. Ewa Mrozowska po dwunastu latach małżeśtwa rozstała się z mężem. Informacja o zmianach w życiu gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem" została opublikowana na internetowej stronie TTV. To właśnie tam trafiła zapowiedź odcinka "Gogglebox", w którym Mrozowska razem z Bombą poruszą temat rozwodu.

Mrozowska w "Gogglebox" zacznie mówić o rozwodach

Wzruszająca scena miała miejsce podczas rozmowy Ewy Mrozowskiej z Sylwią Bombą, jej wieloletnią przyjaciółką i współuczestniczką programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Na stronie ttv.pl pojawił się fragment rozmowy przyjaciółek, a pod nagraniem poinformowano, że Ewa Mrozowska ma za sobą rozstanie z mężem.

Na początku pierwszy rozwód to taka tragedia. Człowiekowi smutno, a potem to już statystyka tylko skomentuje Sylwia Bomba.

Czyli pierwszy boli, drugi masz wylewkę skomentuje Mrozowska.

Nowy sezon "Gogglebox. Przed telewizorem", w któym Mrozowska i Bomba poruszą temat rozwodów trafi na antenę TTV już 23 lutego.

Ewa Mrozowska i Piotr Kozłowski - historia zakończonego małżeństwa i troska o syna Leona

Ewa Mrozowska przez lata była jedną z twarzy „Goggleboxa”, a jej życie prywatne zawsze owiane było tajemnicą. Małżeństwo Ewy i Piotra Kozłowskiego trwało od 2013 roku. W grudniu 2019 roku na świat przyszedł ich syn Leon. Choć para przez wiele lat sprawiała wrażenie szczęśliwej, szczegóły dotyczące ich relacji były konsekwentnie trzymane z dala od mediów.

Teraz "Fakt" informuje, że Ewa Mrozowska i Piotr Kozłowski sfinalizowali rozwód w ubiegłym roku. Głos w sprawie zmian w życiu gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem" zabrała producentka programu. Małgorzata Fulko wyznała, co podczas rozstania było dla Mrozowskiej i Kozłowskiego najważniejsze.

Najważniejszy był dla nich syn. Zależało im, aby cały proces zmian jak najmniej wpłynął na poczucie bezpieczeństwa i beztroskie dzieciństwo Leosia producentka hitu TTV skomentowała dla Faktu.

Producentka dodała, że Ewa Mrozowska nie zamierza publicznie komentować swojego rozstania z mężem.

