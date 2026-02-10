Maja Włoszczowska to najbardziej utytułowana polska kolarka górska w historii. Specjalizowała się w cross-country MTB i przez lata należała do światowej czołówki tej dyscypliny. Jest dwukrotną wicemistrzynią olimpijską, a w 2010 roku sięgnęła po tytuł mistrzyni świata. Po zakończeniu kariery sportowej po igrzyskach w Tokio w 2021 roku zaangażowała się w działalność sportową i została członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Teraz zaskoczyła swoich fanów informacją dotyczącą jej prywatnego życia.

Maja Włoszczowska potwierdziła zakończenie związku z Przemysławem Zawadą

Maja Włoszczowska zaskoczyła świat sportu i swoich fanów w audycji "W stylu Krychowiaka" na antenie RMF FM, potwierdzając rozstanie z Przemysławem Zawadą, z którym była związana ponad dekadę. Była kolarka nie kryła, że sytuacja jest dla niej wyjątkowo trudna:

Dotykamy teraz trudnego tematu, bo sama przez to przechodzę. Odkładałam przede wszystkim macierzyństwo, skończyłam karierę, okazało się, że jednak nie zgraliśmy się z partnerem, rozstaliśmy się i teraz wiesz, 42 lata i o kurczę, ostatni gwizdek... powiedziała Włoszczowska

Oficjalna deklaracja przerwała wielomiesięczne spekulacje na temat jej życia prywatnego. Włoszczowska zdecydowała się na szczerą wypowiedź, nie kryjąc przy tym emocji.

Tak Włoszczowska opowiadała o swoim związku w przeszłości

Przez lata relacja Mai Włoszczowskiej i Przemysława Zawady była opisywana jako partnerstwo dwojga ludzi o mocnych charakterach, którzy potrafili się porozumieć mimo różnic. Sama Włoszczowska na łamach "Twojego stylu" w 2017 roku przyznała:

Związek ze mną nie jest łatwy, mam twardy charakter. Ale mój mężczyzna też, więc dobrze, że nie jesteśmy konfliktowi. Może na taką nie wyglądam, ale potrafię pierwsza wyciągnąć rękę do zgody.

W tej samej rozmowie wspomniała również o licznych kompromisach i niezależności, jakie były niezbędne w tej relacji.

Często się rozjeżdżamy, umiemy żyć bez siebie, i to jest zdrowe. mówiła Włoszczowska

Maja Włoszczowska w szczerym wyznaniu o macierzyństwie

W szczerym wywiadzie z Grzegorzem Krychowiakiem Maja Włoszczowska nie przemilczała dylematów, które towarzyszą wielu kobietom uprawiającym sport. Szerokim echem obiła się przede wszystkim jej wypowiedź o macierzyństwie.

Jeżeli chcesz mieć dzieci, to albo przerywasz karierę i potem próbujesz wrócić, co jest ultratrudne, albo czekasz do końca swojej kariery sportowej, a potem różnie może być, może być za późno. Poświęcenie tego życia rodzinnego jest największe, mężczyźni jednak mają łatwiej. tłumaczyła była kolarka

