Magdalena Stępień zabrała głos po mocnej zapowiedzi nowego wywiadu Jakuba Rzeźniczaka z Krzysztofem Stanowskim w "Dziennikarskim Zero": Chciałem usłyszeć jego wersję. Jestem zdewastowany psychicznie - napisał na Twitterze dziennikarz. Magdalena Stępień skomentowała to od razu: Ja mogę być już zgnieciona, zgnojona, mi to na tym nie zależy. Mi zależy tylko na tym, by Oliwier był zdrowy i by wyszedł z tej choroby. W sieci pojawiła się już pierwsza część materiału, w którym Krzysztof Stanowski wyjaśnia, dlaczego Jakub Rzeźniczak nie chce leczyć synka za granicą. Poinformował również, że lekarze z Centrum Zdrowia Dziecka mają przekonywać Magdalenę Stępień do kontynuowania terapii dziecka w Polsce. Magdalena Stępień komentuje wywiad Jakuba Rzeźniczaka: "Dobrze poustawiane PR-owo" Syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka choruje na nowotwór. U małego Oliwiera zdiagnozowano 12 cm guza wątroby. Maluch jest już po pierwszej chemii: Zareagował na pierwszą chemię, którą dostał. (...) Guz się zmniejsza i rokowania są troszeczkę lepsze niż były na początku, więc jesteśmy dobrej myśli - skomentował stan zdrowia syna w rozmowie ze sport.interia.pl Jakub Rzeźniczak. Magdalena Stępień założyła w sieci zbiórkę na leczenie chłopca, dając internautom do zrozumienia, że ani ona ani Jakub Rzeźniczak, że mają takiej kwoty, by móc sfinansować leczenie synka za granicą. Sportowiec przez długi czas nie zabierał głosu w sprawie zbiórki ani także nie udostępniał jej w swoich mediach społecznościowych. Burza wybuchła po głośnym stanowisku Dzikiego Trenera, który podjął temat zarobków Stępień i Rzeźniczaka. Dodatkowo Salary Sport oszacowało zarobki Jakuba Rzeźniczaka, pisząc wprost, że na konto obrońcy w Wiśle Płock,...