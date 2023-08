Tak, udało się! Robert Lewandowski przełamał złą passę i strzelił swojego pierwszego gola na Euro 2026 podczas meczu Polska-Portugalia. W drugiej minucie Robert zachwycił wszystkich swoim golem i Polska przez chwilę prowadziła w ćwierćfinale. Warto dodać, że gol Roberta to prawdziwy rekord na Euro 2016 - to najszybciej strzelony gol na tych mistrzostwach! Niestety przewaga Polaków nad Portugalią nie trwała długo , ponieważ kilkanaście minut później padł drugi gol - tym razem ze strony Portugalczyków. Ania Lewandowska jest jednak zachwycona pięknym golem Roberta Lewandowskiego , o czym poinformowała na Facebooku. Zawsze wierzę w Ciebie kochanie - napisała Ania na Facebooku pod zdjęciem Lewandowskiego bez koszulki. Gol Lewandowskiego wyglądał tak. Robert Lewandowski scores his first goal for #POL in 645 mins of action at #EURO2016 1 mins, 40 seconds in! #POLPOR pic.twitter.com/fKiOe4sgDD — M Barak Cherguia (@CherguiaMbark) 30 czerwca 2016 A co mówią eksperci o grze Polaków? Na razie studzą emocje, ponieważ twierdzą, że Ronaldo nie pokazał jeszcze wszystkich swoich możliwości, a Polacy za krótko utrzymują się przy piłce - tak uważają komentatorzy radiowej "Jedynki". Nieco pozytywniej wypowiedział się o grze Polaków dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski. A tak generalnie to mamy nad tym meczem znacznie większą kontrolę niż się spodziewałem. Do wygrania. Nie na luzie, ale do wygrania - napisał na Twitterze Krzysztof Stanowski. My oczywiście podpisujemy się pod słowami Ani Lewandowskiej i Krzysztofa Stanowskiego! Polska, gola! Wiedzieliście, że gol Roberta to rekord? Najszybciej strzelony gol na Euro 2016! Robert Lewandowski strzelił swojego pierwszego gola na Euro 2016. Brawo! Wygramy? Musimy! Skoro Robert Lewandowski się...