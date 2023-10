Krzysztof Stanowski bardzo skrupulatnie prześwietlił karierę Natalii Janoszek, która sama o sobie mówiła, że jest znana w Bollywood, a dopiero po powrocie do Polski stała się gwiazdą kolejnych programów rozrywkowych. Krzysztof Stanowski w serii filmów "Bollywoodzkie zero" postanowił zdemaskować celebrytkę i twierdzi, że oszukała widzów i media. A co robi sama Natalia Janoszek w czasie, kiedy Krzysztof Stanowski opublikował ostatni niemal 3-godzinny film? Zobaczcie koniecznie!

Reklama

Natalia Janoszek tak reaguje na film Krzysztofa Stanowskiego!

Natalia Janoszek jeszcze niedawno mówiła wprost, że prawda obroni się sama, ale po ostatnim filmie Krzysztofa Stanowskiego będzie to nie lada wyznanie! Dziennikarz "Kanału sportowego" nie tylko wziął pod lupę role celebrytki, ale również jej wyjazdy na festiwale filmowe i podróże prywatnymi samolotami czy nawet wypadek Janoszek w autobusie, kiedy doznała wstrząsu mózgu.

Internauci są mocno podzieleni i z jednej strony podziwiają zaangażowanie Stanowskiego w dziennikarskie śledztwo, ale z drugiej współczują Natalii Janoszek. A co w czasie, kiedy w sieci pojawił się nowy film Stanowskiego robiła sama Natalia Janoszek? Okazuje się, że celebrytka imprezuje w Londynie...

Instagram / nataliajanoszek

Zobacz także: Natalia Janoszek ponownie broni swojej kariery: "Prawda obroni się sama"

Natalia Janoszek nie zdecydowała się na oficjalny komentarz i wygląda na to, że na razie zdecydowała się na milczenie. Jeszcze nie wiadomo, czy celebrytka pozwie Krzysztofa Stanowskiego, który jak wiadomo już ma sądowy zakaz wypowiadania się na jej temat, ale jedno jest pewne Natalia Janoszek ostatniego wieczoru bawiła się doskonale. Celebrytka w relacji na Instastory pokazała, jak pozuje w czarnej mini i popija modny drink, a nad ranem wraca taksówką do domu.

Instagram / nataliajanoszek

Zobacz także: Krzysztof Stanowski odpowiedział Natalii Janoszek. Napisał krótko i dosadnie

Wymowna reakcja do tego, co dzieje się wokół Natalii Janoszek w ostatnich miesiącach za sprawą Krzysztofa Stanowskiego?

Instagram / nataliajanoszek

Instagram / nataliajanoszek