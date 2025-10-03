Jacek Wójcik był jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników programu „Królowe życia”, emitowanego na antenie TTV. Dzięki swojemu poczuciu humoru, barwnemu charakterowi i nietuzinkowemu stylowi życia szybko zdobył ogromną sympatię widzów. Jego występy u boku Dagmary Kaźmierskiej, przyciągały przed telewizory rzesze fanów. W ostatnich latach ekranową partnerką Wójcika została Edyta Nowak-Nawara, z którą współpracował także w programie „Orzeł, czy reszka”. Po jego śmierci Edzia wyznała, co przyjaciel miał jej powiedzieć godzinę przed śmiercią. Jej słowa oburzyły Annę Renusz, gwiazdę "Królowych życia".

Jacek Wójcik nie żyje. Edzia ujawnia, co przed śmiercią usłyszała od przyjaciela

W środę, 1 października 2025 roku, media obiegła tragiczna wiadomość o nagłej śmierci Jacka Wójcika. Gwiazdor „Królowych życia” miał zaledwie 55 lat. Jego odejście wstrząsnęło fanami i osobami z jego bliskiego otoczenia. W ostatnim odcinku programu „Orzeł, czy reszka”, który został wyemitowany zaledwie dwa tygodnie przed jego śmiercią, nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Występował w nim wspólnie z Edytą Nowak-Nawarą.

Informację o śmierci Jacka Wójcika jako pierwsza opublikowała Dagmara Kaźmierska, jego wieloletnia przyjaciółka, u boku której zdobył popularność w "Królowych życia". Niestety, w ostatnim czasie Kaźmierska i Wójcik nie utrzymywali ze sobą relacji, a po śmierci celebryty ujawniono, co Jacek Wójcik powiedział godzinę przed śmiercią.

Anna Renusz krytycznie o zachowaniu Edzi po śmierci Jacka Wójcika

Edzia w rozmowie z Faktem poinformowała, że tuż przed swoją śmiercią Jacek Wójcik miał przekazać jej swoją ostatnią wolę. Jak poinformowała Edzia Jacek nie chciał, aby na jego pogrzebie pojawiła się Dagmara Kaźmierska. Pod informacją o wyznaniu Edzi pojawił się stanowczy komentarz Anny Renusz z "Królowych życia". Postawiła sprawę jasno:

Człowiek odszedł i to jest najważniejsze – już go z nami nie ma. Zamiast zwyczajnie okazać szacunek i życzyć pokoju jego duszy, ludzie zaczynają się bawić w plotki i dopisywać historie. To smutne, że nawet dorośli potrafią tak się zachowywać. Pogrzeb i śmierć to nie miejsce na sensacje, tylko na refleksję i pamięć. napisała w komentarzach na naszym koncie na Instagramie.

Anna Renusz dodała po chwili: "wstyd mi za innych".

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Jacka Wójcika?

Ceremonia pogrzebowa Jacka Wójcika odbędzie się w sobotę, 4 października o godzinie 10:00. Miejsce uroczystości to kaplica cmentarna przy ul. Dusznickiej w Kłodzku. Rodzina oraz bliscy przyjaciele planują, by pochówek odbył się zgodnie z życzeniami Jacka.

Śmierć gwiazdy TTV poruszyła nie tylko fanów, lecz także środowisko medialne. Jacek Wójcik zostanie zapamiętany jako wyjątkowa postać, która przez lata dostarczała rozrywki, radości i niezapomnianych momentów milionom widzów.

