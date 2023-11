Agnieszka Hyży prowadziła m.in. program "Grunt to rodzina". Agnieszka jest związana z Polsat Cafe od samego początku nadawania stacji.

Ze stacją Polsat Cafe jestem związana od pierwszego dnia jej pojawienia się w grupie Polsat. Byłam zachwycona, że powstaje kanał dla kobiet i o kobietach. Nie ukrywam, że jeden z bliższych mojemu sercu projektów miałam przyjemność prowadzić właśnie na antenie Cafe. ”Grunt to Rodzinka”, a potem „Super Rodzinka”. Przyniosły mi one bardzo dużo satysfakcji zawodowej. To były cudowne spotkania, duże emocje, poznawaliśmy rodziny z ich prawdziwej, dotąd nieznanej strony. Odkrywali się przed Nami i pokazywali drugą twarz. Miło to wspominam!- zdradza gwiazda.