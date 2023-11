Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie i jak co roku pojawia się pytanie, czy tym razem widzowie Polsatu również zobaczą kultowy film "Kevin sam w domu"? Stacja od wielu lat pokazywała przygody o rezolutnym Kevinie. I chociaż mogłoby się wydawać, że wszystkich znudziła już hollywoodzka produkcja, którą każdy zna na pamięć, to Polacy jednak nie wyobrażają sobie świąt bez Kevina! Fani udowodnili to w 2010 roku, kiedy Polsat w swojej grudniowej ramówce pominął kultowy film. Wtedy, jak przypomina portal wirtualnemedia.pl, na Facebooku zaprostestowało blisko 50 tysięcy osób, które domagały się emisji filmu w Święta. Polsat posłuchał wówczas ich próśb i "Kevin sam w domu" ostatecznie został wyemitowany. A jak będzie w tym roku? Jest decyzja Polsatu!

Czy w tym roku Polsat zrezygnuje z emisji filmu?

Są dobre wiadomości dla wszystkich fanów Kevina! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl Polsat w Boże Narodzenie pokaże film "Kevin sam w domu"!

Czy w tym roku Święta się odbędą? Tak, odbędą. Będzie „Kevin sam w domu”- przyznał Tobias Solorz, prezes Cyfrowego Polsatu.

Będziecie oglądać "Kevina samego w domu" w Boże Narodzenie? Przyznajcie, ile razy widzieliście już kultowy film? ;)

Wyobrażacie sobie Święta bez Kevina? My zdecydowanie nie!