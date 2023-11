Reklama

Nie da się ukryć, że impreza sylwestrowa 2018/2019 zbliża się wielkimi krokami i zapewne wszyscy zastanawiają się, co robić w tę wyjątkową noc. Michał Szpak ma już za to dokładnie sprecyzowane plany i jesteśmy pewni, że zachwycą one wielu jego fanów. Zapytaliśmy bowiem artystę, czy w sylwestrową noc zaśpiewa na scenie i Michał Szpak niczego przed nami nie ukrywał. Zobaczcie więc koniecznie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co planuje Michał Szpak i czy będzie można go zobaczyć podczas sylwestrowego koncertu. Jego odpowiedź was zaskoczy!

Michał Szpak już wie, co będzie robić w sylwestrową noc

ONS

Michał Szpak wystąpi w sylwestra na scenie?