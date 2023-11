2 z 5

Na gali z okazji 25-lecia Polsatu Sylwia Grzeszczak zaśpiewała piosenkę "I will always love you" Whitney Houston. Co ciekawe, ten sam hit gwiazda zaśpiewała 16 lat temu w programie "Idol" i wtedy poniosła porażkę. Po latach ciężkiej pracy utwór wielkiej diwy nie stanowi już problemu. Zobaczcie jej zachwycający występ na kolejnych stronach!

Zobacz: Od niesfornej dziewczynki do niekwestionowanej gwiazdy pop. Tak zmieniła się Sylwia Grzeszczak