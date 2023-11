Grzegorz Hyży zaśpiewał lepiej "Shallow" niż Kwiatkowski i Rodowicz? Ostatnio głośno było w mediach na temat Dawida Kwiatkowskiego i Maryli Rodowicz, który w programie "Pytanie na śniadanie" zaśpiewali piosenkę "Shallow" pochodzącą z filmu "Narodziny gwiazdy". W oryginale piosenkę wykonują Lady Gaga i Bradley Cooper, który swoim występem na oscarowej gali zachwycili widzów na całym świecie. Piosenkarka za ten utwór zgarnęła Oscara w kategorii "najlepsza piosenka". I choć niektórzy uważają, że nikt nie wykona tego utworu lepiej niż Gaga i Cooper, wielu artystów próbuje swoich sił. Do tego grona zaliczają się Kwiatkowski i Rodowicz, który po swoim występie zebrali wiele negatywnych opinii. Swoją wersję tej piosenki przedstawili też Grzegorz Hyży i Ania Deko w programie "The Voice of Poland".

Grzegorz Hyży i Ania Deko śpiewają "Shallow"

Ania Deko i Grzegorz Hyży wykonali "Shallow" na długo przed tym, zanim stało się to modne. Ich występ, który można znaleźć na YouTubie, trafił do sieci 1 grudnia 2018 i od tamtego czasu obejrzało go już ponad 2,5 mln osób. Duet wykonał piosenkę w show "The Voice of Poland", w którym Grzegorz był trenerem Ani. W przeciwieństwie do Kwiatkowskiego i Rodowicz, Hyży i Deko zebrali wiele pozytywnych opinii na temat swojego występu, a nawet fani apelowali o to, żeby nagrali ten utwór w wersji studyjnej.

Jak im poszło? Czy zaśpiewali lepiej od Dawida Kwiatkowskiego i Maryli Rodowicz? Zobaczcie nagranie i zagłosujcie w naszej sondzie!

Ania Deko i Grzegorz Hyży śpiewają "Shallow"

Dawid Kwiatkowski i Maryla Rodowicz śpiewają "Shallow"

Grzegorz zaśpiewał lepiej niż Dawid?

Dawid Kwiatkowski i Maryla Rodowicz w PNŚ