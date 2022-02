Groźby śmierci pod adresem starszej córki Tomasza Lisa! "Źle się bawicie, łajdacy"

Tomasz Lis i Kinga Rusin mają powody do radości. Ich starsza córka, Pola , obroniła właśnie pracę dyplomową! Dumny tata opublikował na Twitterze ich wspólne zdjęcie, na którym widać, jak razem świętują sukces dziewczyny. Wygląda na to, że Tomasz Lis powoli dochodzi do siebie po wylewie. Zobaczcie sami! Tomasz Lis świętuje obronę pracy dyplomowej córki, Poli Obie córki Kingi Rusin i Tomasza Lisa to pilne i bardzo ambitne uczennice. Pola przez chwilę studiowała w Stanach Zjednoczonych, jednak zdecydowała się ostatecznie wrócić do Polski, aby dokończyć studia na Uniwersytecie Warszawskim. Z kolei Iga mieszka od dłuższego czasu w Londynie. To właśnie tam podjęła studia, czym chętnie chwalą się jej rodzice. Ostatnio powody do dumy sprawiła im starsza córka. Pola obroniła właśnie pracę dyplomową. Tomasz Lis nie omieszkał pochwalić się tym faktem na Twitterze. Starsza córka właśnie się obroniła. Temat pracy - amerykańska polityka zagraniczna - napisał dumny tata. Tomasz Lis opatrzył ten wpis ich wspólnym zdjęciem, które zrobili podczas świętowania. Widać na nim, że oboje są bardzo radośni. Wygląda więc na to, że Tomasz Lis w błyskawicznym tempie dochodzi do siebie po wylewie, którego doznał pod koniec 2019 roku podczas podróży służbowej pod Olsztynem. Czasem złowrogi podmuch niespodziewanie i dosłownie zwala nas z nóg i w kilka sekund demoluje nam życie. Coś takiego przytrafiło mi się we wtorek pod Olsztynem. W takich sytuacjach najważniejsze jest to, jak na nie reagujemy - pisał wówczas ze szpitala Tomasz Lis. Po długiej hospitalizacji dziennikarz mógł w końcu opuścić placówkę. Tomasz Lis jest bardzo wdzięczny lekarzom, który zajęli się nim i pozwolili mu pokonać najgorsze. Teraz nadal walczy o...