Tomasz Lis ponownie trafił do szpitala! Chodzi o problemy z sercem

Tomasz Lis opublikował w sieci zdjęcie ze szpitala i przyznał, że znów trafił po opiekę specjalistów! Co się stało? Pod koniec ubiegłego roku w mediach pojawiły się niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia dziennikarza. Tomasz Lis trafił wówczas do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, gdzie przebywał na oddziale intensywnej terapii. Dziennikarz po jakimś czasie poinformował, że czeka go kilka miesięcy rehabilitacji. Na szczęście po jakimś czasie Tomasz Lis mógł opuścić szpital i pod koniec lutego wrócił do pracy- dziennikarz przyznał wówczas, że jakiś czas temu w ogóle nie mówił. Niestety, teraz okazuje się, że Tomasz Lis znów trafił do szpitala!

Tomasz Lis pokazał zdjęcie ze szpitala

Tomasz Lis za pośrednictwem Twittera poinformował swoich fanów, że znów trafił do szpitala. Dziennikarz zdradził, że znalazł się pod opieką specjalistów ze względu na "sprawy sercowe", a w jednym z komentarzy przyznał, że chodzi o "planowany zabieg".

Dzisiaj zamiast Home office, hospital office. Sprawy sercowe. Pozdrowienia z kardiologii - napisał na Twitterze.

Jak na niepokojącą wiadomość zareagowali internauci? Fani ruszyli ze wsparciem!

- Zdrowia, proszę się trzymać Panie Tomaszu

- Trzymaj się!

- Szybkiego powrotu do zdrowia!

My również życzymy dużo zdrowia i trzymamy kciuki!

Tomasz Lis trafił do szpitala.

Dziennikarz kilka miesięcy temu miał poważne problemy ze zdrowiem.