Jakie szanse ma Polska na wygraną na Eurowizji 2018? Prześledziliśmy najnowsze rankingi bukmacherów. I nie jest wesoło! Według rankingu zrzeszającego najbardziej znane na świecie zakłady bukmacherskie, Polska zajmuje niską, 33. pozycję (na 43. państwa). Kto jest faworytem? Czy mamy realną szansę na wygraną na Eurowizji 2018?

Eurowizja 2018: Szanse Polski - rankingi bukmacherów!

Na stronie eurovisionworld.com/odds/eurovision można śledzić szanse poszczególnych krajów na wygraną na Eurowizji 2018. Zdecydowanym liderem jest Izrael i piosenka Netty - "TOY", która ma już ponad 11 mln wyświetleń na youtube! W tym utworze piosenkarka m.in. imituje gdakanie kury.

Oto piosenka Netty z Izraela na Eurowizję 2018.

Ogromne szanse ma również Estonia, którą reprezentuje Elina Nechayeva z utworem „La Forza”oraz Czechy i ich reprezentant - Mikolas Josef z piosenką „Lie to Me”.

Piosenka Estonii na Eurowizję 2018

Piosenka Czech na Eurowizję 2018.

Polska, którą reprezentują Gromee i Lukas Meijer z hitem "Light me up" zajmuje aktualnie 33. miejsce. Tak niskiej pozycji dawno nie mieliśmy :(

Według rankingu UNIBET Polska jest na 27. miejscu.

Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a ogromną rolę ma promocja piosenek poza granicami kraju oraz oczywiście występy na najważniejszych imprezach eurowizyjnych w Europie. Lukas Meijer i Gromee mieli okazję pojawić na London Eurovision Party 2018 z udziałem kilkunastu innych reprezentantów. Zostali znakomicie przyjęci przez publiczność!

Wypadli bardzo dobrze, a wielu komentujących twierdzi, że Lukas poprawił się wokalnie – zwracają na to uwagę także polskie media relacjonujące imprezę w Wielkiej Brytanii. Reprezentanci Polski mieli też okazję spotkać zagranicznych redaktorów oraz fanów, tak jak i konkurencję. Robili sobie zdjęcia m.in. z przedstawicielami Australii, Hiszpanii czy Szwecji - czytamy na dziennik-eurowizyjny.pl.

Już niedługo odbędzie się kolejna eurowizyjna impreza - 10 kwietnia, w Izraelu - "Israel Calling". Niestety, Polacy nie wezmą w niej udziału, ponieważ będą w tym czasie nagrywać eurowizyjną pocztówkę w Portugalii wraz z ekipą stacji RTP. Będą jednak uczestniczyć w imprezie w Amsterdamie 14 kwietnia.

Jak naszą piosenkę oceniają zagraniczni fani Eurowizji, którzy udzielają się na najważniejszych forach? Na największym tego typu portalu piosenka Polski zdobyła średnią ocenę 6,36/10 pkt:

"Tak bardzo przewidywalne i nudne, a część instrumentalna jest zupełnie nieoryginalna” – mówi Antanig (ocena 3,5/10). „Polska piosenka przypomina mi Anywhere Rity Ory” – twierdzi Bogdan (6,5/10), z kolei Jordi uważa, że piosenka wywołuje pozytywne wrażenia, ale nie jest chwytliwa (6,5/10). „Zapewne już słyszeliście coś takiego wcześniej” – uważa Luis (6,5/10). „To najbardziej nowoczesna piosenka Polski ostatnich lat” – sądzi William (7,5/10), największa gwiazda portalu - pisze dziennik-eurowizyjny.pl.

Polska na Eurowizji 2018 - gdzie oglądać, która pozycja, kiedy?

63. konkurs Eurowizji odbędzie się w Lizbonie w dniach 8,10 i 12 maja (finał). Polska wystąpi w drugiej połowie drugiego półfinału. Oto dokładna kolejność startowa:

Pierwszy półfinał: (8 maja)

1. Azerbejdżan – Aisel X My Heart

2. Islandia – Ari Ólafsson Our Choice

3. Albania – Eugent Bushpepa Mall

4. Belgia – Sennek A Matter Of Time

5. Czechy – Mikolas Josef Lie To Me

6. Litwa – Ieva Zasimauskaite When We’re Old

7. Izrael – Netta Barzilai Toy

8. Białoruś – Alekseev Forever

9. Estonia – Elina Nechayeva La Forza

10. Bułgaria – Equinox Bones

11. Macedonia – Eye Cue Lost and Found

12. Chorwacja – Franka Batelic Crazy

13. Austria – Cesár Sampson Nobody But You

14. Grecja – Gianna Terzi Óneiró Mou

15. Finlandia – Saara Aalto Monsters

16. Armenia – Sevak Khanagyan Qami

17. Szwajcaria – Zibbz Stones

18. Irlandia – Ryan O’shaughnessy Together

19. Cypr – Eleni Foureira Fuego

Drugi półfinał: (10 maja)

1. Norwegia – Alexander Rybak That’s How You Write A Song

2. Rumunia – The Humans Goodbye

3. Serbia – Sanja Ilic & Balkanika Nova Deca

4. San Marino – Jessika Feat. Jenifer Brening Who We Are

5. Dania – Rasmussen Higher Ground

6. Rosja – Julia Samoylova I Won’t Break

7. Mołdawia – Doredos My Lucky Day

8. Holandia – Waylon Outlaw In ‘Em

9. Australia – Jessica Mauboy We Got Love

10. Gruzja – Iriao Sheni Gulistvis

11. Polska – Gromee feat. Lukas Meijer Light Me Up

12. Malta – Christabelle Taboo

13. Węgry – AWS Viszlát Nyár

14. Łotwa – Laura Rizzotto Funny Girl

15. Szwecja – Benjamin Ingrosso Dance You Off

16. Czarnogóra – Vanja Radovanovic Inje

17. Słowenia – Lea Sirk Hvala, Ne!

18. Ukraina – Mélovin Under The Ladder

Czy 11. pozycja jest dobra dla Polski?

[...] Najmniej korzystnym miejscem startowym statystycznie jest pozycja jedenasta. Wykonawcy walczący o finał z tym numerem wykazali się jedynie 40-procentową skutecznością. Niestety taką pozycję wylosowała w tym roku Polska. Można więc powiedzieć, że jest to dla nas miejsce niekorzystne. Przypomnijmy jednak, że w ubiegłym roku z numerem jedenastym startowała Kasia Moś i uzyskała awans do finału. - czytamy na eurowizja.org.

Eurowizję 2018 będzie można oglądać m.in. w TVP 1 oraz podczas streamingu na stronie internetowej TVP.

Jak myślicie, czy pomimo tak niesprzyjających notowań bukmacherów oraz 11., nieszczęśliwej statystycznie pozycji, mamy szansę na wygraną? Albo chociażby awans do finału?

Tomek Kamiński