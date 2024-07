Agnieszka Grochowska rzadko pojawia się na salonach, ale jeśli już do tego dochodzi to są to wydarzenia związane z jej zawodem. Tak też było wczoraj. Aktorka przyszła na premierę filmu "Bez wstydu", w którym gra jedną z głównych ról.

Reklama

Gwiazda wyglądała bardzo ładnie. Naturalny makijaż i atramentowa sukienka był dobrą decyzją. Mamy tylko wątpliwości co do butów na obcasie, które w zaawansowanej ciąży są pewnego rodzaju ryzykiem.

Cały look oceniamy pozytywnie. Według nas Agnieszka wyglądała o wiele lepiej niż np. Edyta Pazura w mini.

Zobacz: Pazura w mini ostatnie dni przed porodem

Reklama