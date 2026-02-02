Sharon Osbourne pojawiła się na gali Grammy 2026, aby uczcić pamięć swojego męża, Ozzy’ego Osbourne’a, który zmarł w lipcu 2025 roku w wieku 76 lat. Towarzyszyły jej dzieci: Kelly i Jack Osbourne. Cała trójka pojawiła się na czerwonym dywanie i uczestniczyła w emocjonujących momentach gali. Sharon, Kelly i Jack Osbourne byli wyraźnie poruszeni. Sharon pozowała do zdjęć w towarzystwie Yungbluda, którego występ okazał się kluczowym punktem wieczoru.

Za nami 68. gala Grammy. W nocy z 1 na 2 lutego 2026 roku w Los Angeles wręczono jedne z najbardziej prestiżowych nagród świata muzyki. Największym wygranym Grammy 2026 okazał się Kendrick Lamar, który zdobył aż cztery statuetki. Na uroczystej gali nie zabrakło też wielu poruszających momentów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Podczas Grammy 2026 Post Malone wraz z gitarzystami Guns N' Roses - Slashem i Duffem McKaganem, perkusistą Red Hot Chili Peppers, Chadem Smithem oraz producentem Andrew Wattem wspólnie wykonali utwór "War Pigs", honorując pamięć po zmarłym w 2025 toku pamięć Ozzym Osbournie. Występ poruszył rodzinę Osbourne’ów. Sharon, Kelly i Jack oglądali segment ku pamięci z widowni, nie kryjąc łez. Emocje były ogromne, a obecność gwiazd rocka tylko spotęgowała dramaturgię chwili.

Na Grammy 2026 Sharon Osbourne pojawiła się na czerwonym dywanie nie tylko w towarzystwie swoich dzieci, ale też brytyjskiego wokalisty Yungbluda. To właśnie on latem 2025 roku podczas koncertu Back To The Beginning na stadionie Villa Park w Birmingham wykonał utwór "Changes" z repertuaru Black Sabbath. Wydarzenie było symbolicznym pożegnaniem z legendą rocka Ozzy’m Osbournem i zespołem Black Sabbath.

Występ ten został uznany za jeden z najważniejszych momentów tego wydarzenia i przyniósł Yungbludowi nagrodę Grammy w kategorii "Najlepsze Wykonanie Rockowe".

Dorastanie z idolem, który pomaga ci odnaleźć własną osobowość zarówno muzycznie, jak i jako mężczyzna, to coś, za co jestem bardzo wdzięczny. Ale możliwość oddania mu hołdu podczas ostatniego koncertu i otrzymanie teraz tej nagrody to coś nie do uwierzenia. Ozzy, kochamy cię - mówił ze sceny.

Legendarny frontman zespołu Black Sabbath, Ozzy Osbourne zmarł w lipcu 2025 roku. Miał 76 lat.

