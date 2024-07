Na początku maja znana wokalistka, Gosia Andrzejewicz, pochwaliła się wesołą nowiną. Artystka obwieściła w jednej ze śląskich telewizji, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Wkrótce potem pokazała wyprawkę, jaką udało jej się już skompletować. Zobacz: Andrzejewicz przygotowuje się do narodzin dziecka. Pokazała już wyprawkę

Fani zaczęli podpytywać także Andrzejewicz o płeć dziecka, ale ona skutecznie unikała odpowiedzi na to pytania, twierdząc, że chce to zostawić jak na razie dla siebie. Teraz jednak artystka obwieściła na Facebooku jakiej płci będzie maluch. Okazuje się, że wokalistka spodziewa się chłopca, a zakomunikowała to za pomocą wymownego zdjęcia.

Gratulujemy!

