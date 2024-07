Mogłoby się wydawać, że Gosia Andrzejewicz czasy swojej największej popularności ma już za sobą. Jednak nic z tych rzeczy. Piosenkarka cały czas gra koncerty, a co najważniejsze nagrywa nowe piosenki. W wakacje w sieci ukazał się singiel artystki nagrany z arabską megagwiazdą, a teraz wokalistka pochwaliła się nowym singlem, kolejną zapowiedzią jej płyty nagrywanej ze światowymi muzykami. Zobacz: Gosia Andrzejewicz zostanie gwiazdą w krajach arabskich?

Gosia piosenkę "I`m not Afraid" nagrała we współpracy ze znanym amerykańskim producentem Dj Andresem Fresko, który ma na koncie piosenkę nagraną z Fergie. Co ciekawe, utwór jest również przewodnim tematem jego jesiennej trasy po Stanach Zjednoczonych i Meksyku.

Singiel ma zatem duże szanse podbić parkiety dyskotek. A Gosia... ma szansę na podbicie rynków za oceanem. Trzymacie kciuki?

Tak dzisiaj wygląda Gosia: