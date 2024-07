Edyta Górniak jest coraz bliżej wydania swojej nowej płyty, którą promuje teledyskiem nagranym z nowym facetem Dody. Z tej okazji najlepszym miejscem na lansowanie powrotu jest oczywiście telewizja. Tak jak w 2007 roku, kiedy diwa promowała swój krążek "E.K.G" w "Jak oni śpiewają?", tak i tym razem gwiazda planuje udział w podobnym show.



Według doniesień dwutygodnika "Show", Górniak została zaproszona do jurorowania w drugiej edycji programu TVP "Bitwa na głosy". Miałby on wrócić na antenę wiosną, zajmując miejsce nadawanego obecnie "The Voice of Poland".



Myślicie, że TVP pomoże Edycie w promocji krążka?



habibi



