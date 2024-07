Edyta Górniak z racji swojej popularności nie chciała żeby jej syn uczęszczał do publicznej szkoły. Ostatecznie zapisała Allana do elitarnej placówki, gdzie nauka prowadzona jest w języku francuskim. Jak donosi "Rewia", szkoła jest bardzo ekskluzywna. Za jeden rok diwa musi zapłacić aż 18 tysięcy złotych! Z jej wcześniejszych wyznań na łamach magazynu "Flesz" można łatwo wywnioskować, że całą kwotę płaci sama. Były mąż tylko wyraził zgodę na ukończenie przez Allana takiej szkoły.

Nauczycielki Allana nie ukrywają zachwytów nad Edytą. W rozmowie z tabloidem opowiadają, że Górniak jest "normalną kobietą", która tak jak większość matek, wstaje rano by przygotować syna do szkoły. Robi kanapki i walczy w korkach by zdążyć na czas na zajęcia.

- To miła osoba. Przepraszała nas, że włóczą się za nią paparazzi, a ich pojazdy zablokowały podjazd do budynku. - mówią matki

Gwiazda zdaje sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest wykształcenie i odkrywanie talentów. Ciekawe czy Allan posiadł po mamie talent do śpiewania? Jeśli tak, Edyta zaoszczędzi na lekcjach śpiewu. W końcu kto jak kto, ale ona na temat wie najwięcej.

