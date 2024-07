Gok Wan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylistów i projektantów na świecie. Przez chwilę zajmował się aktorstwem, ale szybko zrozumiał, że to jednak moda jest jego powołaniem. Swoją karierę zaczynał od fryzjerstwa i makijażu, a kilka lat później kreował wizerunki wielu gwiazd. Dziś ma już własną ekipę asystentów i pracuje z największymi fotografami na świecie. Widzowie pokochali go dzięki programowi "Jak dobrze wyglądać nago".

Wkrótce stylista zadebiutuje w nowej roli, tym razem jako gospodarz programu "Stylowe rewolucje Goka", gdzie będzie pomagał kobietom, które mają problemy ze znalezieniem partnera. Będzie pełnił rolę ich stylisty, nauczyciela flirtu i swata. Pod jego okiem uczestniczki pozbędą się kompleksów i przejdą wielką przemianę.



Zauważyliśmy, że pojawiła się moda na programy pokazujące przemiany bohaterów. Bardzo dużą oglądalność notuje "Sablewskiej sposób na modę". Uznaliśmy, że przydałaby nam się na antenie też duża, światowa gwiazda prowadząca format o takiej tematyce - zdradza portalowi Wirtualnemedia.pl Małgorzata Łupina, zastępca dyrektora programowego TVN ds. kanałów tematycznych.



Misja przekonania światowej sławy stylisty przypadła producentowi Piotrowi Kuźniakowi, który poleciał spotkać się z Wanem. Nie było to proste zadanie, ponieważ stylista nigdy nie prowadził programów w innym kraju niż Wielki Brytania. Na szczęście szybko udało się przekonać go do współpracy.



Po rozmowie z Piotrkiem Gok zgodził się. Był wręcz zachwycony tym pomysłem. Zaczął już nawet naukę języka polskiego - dodaje Łupina.

Będziecie oglądać?

