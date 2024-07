Krzysztof Gojdź poleciał do Nowego Jorku i spotkał się tam z... Kasią Warnke i Piotrem Stramowskim. Piękna aktorka para promuje swój film "W spirali", który został przedstawiony na Manhattanie! Oglądali go m.in. członkowie Academy Awards! Jak udało nam się dowiedzieć, trwają rozmowy o dystrybucji filmu w Stanach Zjednoczonych! Słynny lekarz gwiazd gratuluje im sukcesu:

Dumny. Wczoraj z Piotr Stramowski fanpage i Kasia Warnke w studio u Roberta De Niro w Tribeca na Manhattanie odbył się specjalny pokaz filmu "W spirali". Film oglądali m. in. członkowie Academy Awards. Fajnie patrzeć jak Przyjaciele odnoszą sukces za granicą. Gratulacje. Świętujemy na dachach klubów nowojorskich śladami "Sex and the City".. Kocham New York... - napisał Krzysztof Gojdź na swoim Facebooku!