Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" niedawno urodziła swoje pierwsze dziecko. Jak większość kobiet w ciąży, w tym szczególnym okresie miała swoje zachcianki. Okazuje się, że gwiazda hitu TTV mogła non stop jeść tylko jedną potrawę! Jaką? Zdziwicie się! Zobacz także: Agnieszka z "Gogglebox" pokazała, jak świętowała Dzień Babci. Jej wnuk jest już naprawdę duży! Ewa Mrozowska miała nietypowe zachcianki w ciąży! Ewa Mrozowska z "Gogglebox" to prawdziwa gwiazda tego programu. Razem z Sylwią Bombą stanowią duet, który bawi widzów do łez! Dziewczyny są wspaniałe i mają ogromne poczucie humoru. Tym samym zyskały grono sympatyków, którzy na bieżąco śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak wiadomo, Ewa niedawno urodziła synka, Leonka, który stał się dla niej prawdziwym oczkiem w głowie. Gwiazda poświęca się macierzyństwu, ale na szczęście będziemy mogli dalej śledzić jej losy w ukochanym przez widzów programie! Ewa ostatnio udzieliła wywiadu dla telewizji TTV, w którym opowiedziała o swoich zachciankach w ciąży. Jak wyjawiła gwiazda, jej największą zachcianką w tym okresie była... zupa pomidorowa! Jadłam po prostu hektolitrami! [...] W pierwszym trymestrze, jak mnie wszystko bolało i miałam wszelkiego rodzaju już mdłości na wszystko, to jadłam zupę pomidorową. Tylko to działało. A później kiszonki - wyjawiła Ewa Mrozowska w rozmowie z dziennikarką TTV. O ile kiszonki wydają się być dość pospolitą zachcianką, o tyle zupa pomidorowa należy chyba do grona zdecydowanie nietypowych! Najważniejsze jednak, że Ewa miała ochotę na zdrowe posiłki. Teraz gwiazda po porodzie wraca szybko do formy i wygląda olśniewająco. Już nie możemy się doczekać, kiedy w końcu zobaczymy ją w nowych...