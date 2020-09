Ewa Mrozowska z "Gogglebox" świętuje dziewięć miesięcy Leona. Fanki pytają, kiedy pokaże twarz synka. Odpowiedziała!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" dziewięć miesięcy temu została mamą. Gwiazda TTV od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z Leonem, ale do tej pory nie zdecydowała się pokazać twarzy chłopca. Teraz, kiedy pochwaliła się, że jej synek ma już dziewięć miesięcy, jedna z Internautek zapytała wprost, kiedy zobaczymy twarz chłopca. Ewa Mrozowska odpowiedziała. Zobaczcie, jak uzasadniła swoją decyzję!

Ewa Mrozowska pokaże twarz syna w mediach spoęłcznościowych?

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z Leonem i pochwaliła się, że jej syn ma już 9. miesięcy:

Hop hop! Leonek ma już 9 miesięcy, jak ten czas szybko leci, a jeszcze niedawno byłam w ciąży! wzięło mnie dziś na wspominki

Jedną z Internautek zaciekawiło zdjęcie, na którym widać chłopca jedynie z profilu i zapytała, kiedy gwiazda pokaże twarz synka:

Kiedy zobaczymy Leosia w całej okazałości ??? Pozdrawiam 😙😙😙💙

Ewa Mrozowska odpowiedziała na pytanie Internautki i zdradziła, dlaczego nie publikuje w mediach społecznościowych twarzy synka:

niestety nie pokaże synka twarzy 🙈w internecie nic nie ginie 🤗 to jego życie i póki nie może zadecydować to nie mogę 😉 ale proszę mi uwierzyć z twarzy typowy słodziak 😂

Okazuje się, że gwiazda "Gogglebox" ma w temacie publikowania wizerunku dzieci na Instagramie podobne zdanie jak Anna i Robert Lewandowscy. Oni również zdecydowali się nie pokazywać twarzy córek, dopóki one same nie zdecydują, że chcą pojawiać się na zdjęciach w mediach społecznościowych. Jednak obecnie takie decyzje należą do rzadkości, a większość gwiazd publikuje mnóstwo zdjęć swoich dzieci.

Chłopiec na spacerze z mamą. Leon zawsze wygląda bardzo stylowo.

Instagram

Leon w spacerówce za ponad 4 tys. zł.