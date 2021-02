Ewa Mrozowska z "Googlebox" zdobyła się na intymne wyznanie. Pierwszy raz powiedziała to macierzyństwie: "Nie zawsze jest pięknie"

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" pokazała bardzo wzruszające zdjęcie z synkiem. Mimo że Ewa ma na fotografii naprawdę smutną minę, deklaruje, że uwielbia to zdjęcie. Wszystko dlatego, że jej zdaniem pokazuje prawdziwe emocje i chwile niełatwego macierzyństwa. Fanki są zachwycone przemyśleniami Ewy: "Super ze Pani to napisała. Potrzebuje takich słów". Co się stało?

Ewa Mrozowska o trudach macierzyństwa: nie zawsze jest kolorowo

Ewa Mrozowska odkąd została mamą, uwielbia opowiadać o swoich przemyśleniach. Bohaterka "Gogglebox" ma jednak na uwadze wszystkie aspekty bycia mamą i nie boi się o nich mówić. Jeszcze niedawno pytała swoje fanki o to, jakich rzeczy najbardziej nie lubią robić przy swoich dzieciach, zaznaczała wtedy, że można, a nawet trzeba mówić na głos, za jakimi czynnościami się nie przepada. Teraz ją i synka Leona spotkał kolejny trudny etap, dlatego właśnie Ewa umieściła smutne zdjęcie na swoim Instagramie i dodała wyjaśniająco:

Podoba mi się to zdjęcie ♥️! Jest takie prawdziwe, widać emocje! Nie zawsze jest pięknie, kolorowo! Przyzwyczajeni jesteśmy do pięknych obrazów! Kochamy się najbardziej na świecie, ale są chwile ciężkie! Nie, nie, Ja się nie skarżę! Ale od dawna ciężko śpimy! Każde dziecko jest inne, każde ma inną ma wrażliwość, różnie przechodzi skoki czy ząbkowanie! Odkąd jestem mamą, nie krytykuję żadnej mamy, patrzę ze zrozumieniem! Nie wiadomo, jaka historia kryje się za każdą z Nas, bądźmy dla siebie dobre - napisała Ewa Mrozowska.

Fanki są zachwycone podejściem Ewy i zapewniają, że chcą i potrzebują takich słów przede wszystkim jako mamy:

Post jak najbardziej na tak ❤️ pokazuje ze nikt nie jest idealny, ale staramy się dla tych naszych szkrabów ponad wszystko Fakt, nie zawsze jest kolorowo, ale my mamy, musimy się wspierać 😃😃 mam podobnie, ale uśmiech mojego Leosia wynagradza mi wszystko Najsmutniejsze jest to, że kobiety się bardzo wzajemnie krytykują, zamiast być dla siebie oparciem. Łączę się w bólu....my kiepsko śpimy od urodzenia ❤️ Cudne zdjęcie takie prawdziwe ❤️

Ewa jest mamą 14-miesięcznego Leona. Chłopiec rośnie jak na drożdżach, a jego mama uwielbia go pokazywać na swoim Instagramie, zawsze jednak dba, by nie było widać twarzy chłopca. Ewa Mrozowska złapała naprawdę niezwykły kontakt ze swoimi fankami, które w większości także są mamami. Od tego czasu bohaterka "Gogglebox" wykorzystuje swoje social media do mówienia o ważnych dla kobiet sprawach.

Ewa Mrozowska zawsze chętnie opowiada o różnych odcieniach macierzyństwa.



Bohaterka "Gogglebox" nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem. Fanki nie raz zarzucały jej czesze swojego syna "jak dziewczynkę". Tymczasem Ewa uwielbia rock'n'rollowy styl swojego syna.

Ewa przyznała, że ma teraz z synem bardzo trudny czas.