Paulina Gałązka jest aktualnie jedną z najbardziej wziętych aktorek w Polsce. Podczas gdy jej fani z niecierpliwością oczekują na "Dziewczyny z Dubaju", w których zagrała główną rolę, do kin trafiła inna produkcja z jej udziałem - "The End". Podczas wczorajszej premiery Paulina brylowała na czerwonym dywanie w kreacji własnego projektu. Jak wypadła?

Zobacz także: Mamy niepublikowane zdjęcia z filmu Dody "Dziewczyny z Dubaju"! Będzie gorąco!

W środowy wieczór odbyła się premiera filmu "The End" z udziałem takich gwiazd jak Tomasz Karolak, Aleksandra Popławska czy Jarosław Boberek. Jedną z ról zagrała również 31-letnia Paulina Gałązka, doskonale znana widzom z seriali "Pierwsza miłość", "Na dobre i na złe" czy "Drogi wolności". Gwiazda pojawiła się na oficjalnej premierze i swoim strojem przyciągała uwagę wszystkich!

EastNews

Ten strój Paulina Gałązka zaprojektowała sama - a o wykonanie błyszczącego bluzki odsłaniającej brzuch oraz spódnicy w tym samym kolorze poprosiła Krystynę Żuberek. Całość uzupełniły szpilki Kazar oraz biżuteria Berries&Co. I tak jednak wszyscy patrzyli na umięśniony brzuch gwiazdy! Chyba nawet Anna Lewandowska nie może się takim pochwalić. Robi wrażenie, prawda?

EastNews

Na premierze Paulina Gałązka spotkała m.in. Kasię Figurę. Co ciekawe, panie zagrały razem w wyczekiwanej produkcji Dody - "Dziewczyny z Dubaju". Paulina zagrała tam jedną z głównych ról, Emi:!

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę… - czytamy w opisie filmu "Dziewczyny z Dubaju".