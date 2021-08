"Dziewczyny z Dubaju": Nowe MOCNE zdjęcia z filmu Dody! 

"Dziewczyny z Dubaju" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów. Erotyczny, sensacyjny dramat inspirowany wydarzeniami opisanymi w książce Piotra Krysiaka o tej samej nazwie, ma pokazać całą prawdę na temat jednego z największych skandali - afery dubajskiej! Co więcej, na film czekają nie tylko kinomaniacy, ale również fani Dody, bo to ona - razem z byłym mężem Emilem Stępniem -odpowiada za jego produkcję, a Maria Sadowska - za reżyserię. "Dziewczyny z Dubaju" na wielkim, srebrnym ekranie pojawią się już niebawem, a tymczasem mamy pierwsze zdjęcia z filmu!

Mam nadzieję, że będzie grubo, że to nie będzie słodko-erotyczno-pie*dzące 365 dni. Liczę na ciężkie, dające do myślenia kino - piszą internauci.

Po tych kadrach nie mamy wątpliwości, że ich oczekiwania zostaną spełnione.

"Dziewczyny z Dubaju": zdjęcia z planu

Przy okazji promocji swojej nowej piosenki, w teledysku Doda pokazała pierwsze sceny z filmu "Dziewczyny z Dubaju" i zrobiło się bardzo gorąco. Artystka, nie ukrywa, że czeka na opinię krytyków filmowych i nie boi się mówić, że "Dziewczyny z Dubaju" to prawdziwy majstersztyk i mocne kino. Zapowiadana od dawna produkcja, będzie opowiadać o aferze dubajskiej, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu.

O czym są "Dziewczyny z Dubaju"?

Film to historia Emi - młodej dziewczyny, która w pogoni za marzeniami o wielkim świecie jest w stanie zrobić wszystko. Staje się ekskluzywną damą do towarzystwa i na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Zapomina jednak, że nie wszystko złoto co się świeci.

Ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę… - czytamy w zapowiedzi "Dziewczyn z Dubaju".

Miłośnicy kina i mocnych wrażeń już nie mogą doczekać się filmu. W końcu afera dubajska była jednym z największych skandali w Polsce, o którym mówi się do dziś!

Afera dubajska

W 2015 roku aferą dubajską żyła cała Polska. Historia Polek, które za gigantyczne pieniądze miały oddawać się arabskim szejkom i spełniać ich najbardziej perwersyjne rządze wstrząsnęła opinią publiczną i choć tożsamość dziewczyn, które w poszukiwaniu zarobku wyruszyły do Dubaju pozostaje tajemnicą, wiadomo, że wśród nich znajdowały się znane modelki, miss, a nawet uczestniczka "Top Model". Kiedy w 2019 roku pojawiła się książka Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju", sprawa znowu ożyła, a dziś dzięki jej ekranizacji o sutenerkach, które wysyłały Polki za granicę w charakterze eksluzywnych prostytutek, jest znowu głośno.

Kiedy "Dziewczyny z Dubaju" trafią do kin?

Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany Dody i premiera jej filmu - do którego zdjęcia rozpoczęto w czerwcu 2020 roku - która miała mieć miejsce w styczniu 2021 roku, musiała zostać przesunięta. "Dziewczyny z Dubaju" mają trafić do kin lada chwila, bo już jesienią 2021 roku. Co więcej, okazuje się, że Doda podjeła współpracę z Netflixem i po odpowiednim odstępie czasu, film będzie dostępny również popularnej na całym świecie platformie VOD! To ogromny sukces, a czy faktycznie film okaże się prawdziwym hitem? Nie możemy doczekać się, aż będziemy mogli przekonać się o tym na własne oczy.

Za produkcję "Dziewczyn z Dubaju" odpowiadali Doda i Emil Stępień, a reżyserii podjęła się Maria Sadowska, która na swoim koncie ma również hitową "Sztukę kochania. Historię Michaliny Wisłockiej". Co więcej Doda już zapowiedziała, że nie nagra ze swoim byłym mężem kolejnego filmu i kończy z nim współpracę.

W związku z sytuacją prywatną, jak również kwestiami zawodowymi, które były dla mnie zaskoczeniem w ostatnim czasie, postanowiłam po premierze odłączyć się biznesowo od męża i skupić się na muzyce, którą porzuciłam na ponad rok. Ekipa, z którą pracowałam przy filmie, namawia mnie jednak, bym zrobiła kolejny, więc w przyszłości może znowu dam się namówić, ale tym razem już sama. Połknęłam bakcyla, więc czemu nie? - mówiła dla "Party".

Kto zagra w "Dziewczynach z Dubaju"?

"Dziewczyny z Dubaju" przyciągają nie tylko swoja historią i zdjęciami, które były kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach, ale również nazwiskiem Dody i wielu znanych aktorów.

Na akranie zobaczymy między innymi takie osobistości, jak Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englerta, Beata Ścibak-Englert, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski, a także zagraniczne gwiazdy, jak Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.