Niedawno zakończyły się zdjęcia do filmu "Dziewczyny z Dubaju", którego producentką jest Doda. Już teraz wiadomo, że będzie to jedna z najgorętszych premier nadchodzącego roku! Pierwsze filmowe klapsy padły w Polsce, jednak film był kręcony również w wielu luksusowych lokalizacjach za granicą, m.in. w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju.

Reklama

Zobacz także: Doda ostro komentuje postawę Kingi i Agaty Dudy w sprawie aborcji! Dawno tak mocno się nie wzburzyła

Doda jednak nie zdecydowała się wziąć do swojego filmu głośnych nazwisk, a postawiła na aktorów, którzy nie są do końca znani publiczności. Dlaczego się na to zdecydowała? Opowiedziała o tym w rozmowie z naszą reporterką.

Ja od samego początku mówiłam, że ja będę promować nazwiska, które nie są znane i nie powtarzają się ciągle, bo sama jestem kinomanką i mnie nudzi oglądanie ciągle tych samych twarzy i właśnie dlatego postawiłam na te, które nie są do końca znane publiczności - powiedziała Doda.

Główną rolę w filmie "Dziewczyny z Dubaju" otrzymała Paulina Gałązka. Co skłoniło producentów filmu, aby dać wielką szansę właśnie tej młodej aktorce?

Reklama

Zobaczcie, co nam na ten temat powiedziała Doda! Wszystkiego dowiecie się z wideo, które możecie obejrzeć powyżej!