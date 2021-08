Mamy niepublikowane zdjęcia z filmu Dody "Dziewczyny z Dubaju"! Będzie gorąco!

Według produkcji film "Dziewczyny z Dubaju" ma być najbardziej skandalizującym obrazem przyszłego roku. Czy tak będzie? Na razie wiemy na pewno, że może to być jedną z najgorętszych premier w polskim kinie. Do wyjątkowo przystojnej męskiej obsady dołączył właśnie Iacopo Ricciotti. Kolejny Włoch jest nie tylko przystojny, ale i bardzo sympatyczny, co udowodnił w krótkim nagraniu na Instagramie. A my mamy dla Was również pierwsze zdjęcia aktorów z planu "Dziewczyn z Dubaju"! Zobaczcie. Zobacz także: Dziewczyny już w Dubaju! Doda pokazała gorące nagranie Nowy aktor na planie "Dziewczyn z Dubaju" Jak się dowiadujemy, na planie "Dziewczyn z Dubaju" pojawiają się nowe międzynarodowe gwiazdy. W obsadzie już wcześniej znaleźli się Giulio Berruti, Andrea Preti, czy Luca Molinari. Teraz dołączył do nich Iacopo Ricciotti. "Dziewczyny z Dubaju" będą dla przystojnego Włocha pierwszym pełnometrażowym filmem. Nie mogę się już doczekać, by zacząć pracę nad filmem - wyznał w krótkim nagraniu opublikowanym na profilu instagramowym Dody , która jest producentką filmu. Jak dodał, będzie to jego pierwsza wizyta w naszym kraju. Wyświetl ten post na Instagramie. 😃😃 @i.acopo Nie zamyka jeszcze naszej listy Zagranicznych aktorów ale zdecydowanie jest najbardziej uroczy z całej ekipy. A jego postać z łatwością zapisze się w pamięci wszystkich Widzów jako najbardziej nieprzewidywalna😈 Post udostępniony przez LovelyTornadoOfChaos&Rainbows (@dodaqueen) Lip 25, 2020 o 11:24 PDT Zobacz także:...