Podczas niedawnej sesji Q&A na Instagramie Karolina Gilon została zapytana przez jednego z fanów o plany ślubne. W odpowiedzi celebrytka nie owijała w bawełnę. Zobaczcie, co powiedziała.

Q&A na Instagramie: fani pytają o ślub, Gilon odpowiada bez ogródek

Karolina Gilon, znana z udziału w programie „Top Model” oraz jako prezenterka telewizyjna, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 650 tysięcy użytkowników. Regularnie organizuje tam sesje pytań i odpowiedzi, w których dzieli się z fanami szczegółami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Tym razem poruszenie wywołała jej odpowiedź na pytanie o potencjalny ślub. Gilon nie pozostawiła miejsca na spekulacje, podkreślając, że obecnie nie myśli o takiej uroczystości.

Nie, na razie nie ma czasu na głupoty - odpowiedziała na pytanie, czy planuje ślub z Mateuszem

Wygląda na to, że Karolina Gilon ślub traktuje jako temat mało istotny w obecnym momencie.

Karolina Gilon o relacji z Mateuszem Świerczyńskim - terapia dla par

W jednym z wcześniejszych wpisów Karolina Gilon zdradziła, że wraz z Mateuszem Świerczyńskim uczęszczają na terapię dla par. Informację tę celebrytka przekazała podczas jednego z nagrań opublikowanych na Instagramie. Jak wyjaśniła, nie wynika to z kryzysu w ich relacji, lecz z potrzeby lepszego porozumienia i wzmacniania związku. Sama Gilon porównała terapię do wspólnego masażu lub ćwiczeń na siłowni - aktywności, które służą budowaniu wzajemnego zrozumienia i dbaniu o relację. Taka otwartość i szczerość spotkały się z pozytywnym odbiorem fanów.

Fot. Instagram Karolina Gilon

Zobacz także: