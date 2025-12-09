Karolina Gilon zareagowała na komentarze fanów, którzy pisali do niej w sprawie "Mam talent". W miniony weekend ogłoszono nazwisko nowej prowadzącej show TVN i jak się okazało, to nie Karolina Gilon zostanie gospodynią produkcji. Teraz była gwiazda Polsatu skomentowała wybór stacji.

Paulina Krupińska nową prowadzącą "Mam talent"

Kilka miesięcy temu okazało się, że Agnieszka Woźniak-Starak po latach odchodzi z TVN. Gwiazda pożegnała się wówczas z rolą prowadzącej "Mam talent", a stacja rozpoczęła poszukiwania kogoś na jej zastępstwo. W minioną niedzielę, 7 grudnia, w "Dzień Dobry TVN" ogłoszono, że do ekipy "Mam talent" dołącza Paulina Krupińska.

Oficjalnie mogę to powiedzieć: zostaję nową prowadzącą Mam Talent! Czuję ogromną radość i wdzięczność - to przywilej móc być tak blisko ludzkich historii, talentów i emocji, które co roku poruszają całą Polskę. A do tego mam nadzieję, że razem z @pirowski_jan stworzymy duet, który nie tylko poprowadzi ten program, ale doda mu jeszcze więcej energii i dobrej zabawy. Janek liczę, że wspólnie zrobimy z tej sceny miejsce, gdzie widzowie będą się uśmiechać… zanim jeszcze uczestnicy wejdą na scenę. Dziękuję za zaufanie. Zaczynamy piękną i inspirującą przygodę Paulina Krupińska potwierdziła również na swoim profilu na Instagramie.

Karolina Gilon szczerze o przegranym castingu do "Mam talent"

Nieco ponad tydzień przed ogłoszeniem nazwiska nowej prowadzącej "Mam talent" w "Dzień Dobry TVN" pojawiła się Karolina Gilon. Już na początku rozmowy prowadzący ujawnili, że była gwiazda Polsatu wzięła udział w castingu na prowadzącą show TVN.

Tak, to prawda mówiła wówczas Gilon.

Niestety, dziś wiemy już, że to nie Karolina Gilon poprowadzi "Mam talent". Jak to komentuje gwiazda? Podczas relacji na InstaStories podsumowała decyzję produkcji i TVN.

Szkoda. Szkoda to dobre słowo, aczkolwiek wiecie, to jest trochę tak jak wam mówiłam - casting na program to jest tak jakbyście szli na rozmowę o pracę do biura, czasami dostajecie tą robotę, a czasami po prostu nie. W tym przypadku się nie udało. Szukam dalej, czekam dalej bo ja uważam, że do mnie w życiu przychodzą rzeczy, które są po prostu dla mnie i wierzę, że tak będzie wyznała Karolina Gilon.

Nagle zabrała również głos w sprawie Pauliny Krupińskiej, z którą przegrała casting.

A Paulinie życzę żeby dała czadu tam za kulisami, rozkręciła i rozwaliła system i tyle. Jak będzie tylko czas to będę oglądała nowy sezon

