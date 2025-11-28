Karolina Gilon pojawiła się w piątkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" i nie tylko opowiedziała o swoich uczuciach po stracie pracy w Polsacie, ale również zdradziła, co wydarzyło się w jej życiu. Powiedziała to przed kamerami.

Karolina Gilon wzięła udział w castingu do "Mam talent'

Karolina Gilon w ostatnich miesiącach skupiała się na swoim życiu rodzinnym. Po narodzinach dziecka nie wróciła do pracy w telewizji, a jej rozstanie z Polsatem wywołało ogromne emocje w opinii publicznej. Fani Karoliny Gilon czekali, kiedy znów będą mogli zobaczyć ją w mediach i teraz tak się stało. Gwiazda podczas relacji na InstaStories w środę wieczorem ogłosiła, że pojawi się w "Dzień Dobry TVN", a dziś rano Karolina Gilon rzeczywiście zasiadła na kanapie śniadaniówki. Marcin Prokop od razu zapytał ją o... udział w castingu do "Mam talent", nie jest bowiem tajemnicą, że po rezygnacji Agnieszki Woźniak-Starak z prowadzenia show trwały poszukiwania nowej prowadzącej.

Tak, to prawda Karolina Gilon potwierdziła udział w castigu.

Myślicie, że Karolina Gilon poprowadzi nową edycję "Mam talent"? Kto wie, być może już wkrótce stacja rozwieje wątpliwości w tym temacie.

Karolina Gilon w "DDTVN" komentowała zakończenie współpracy z Polsatem

Kilka miesięcy po narodzinach dziecka Karolina Gilon straciła pracę w Polsacie, co było dla niej ogromnym ciosem. Teraz, kilka miesięcy od tamtych wydarzeń, w "Dzień Dobry TVN" odpowiedziała na pytania o ten trudny dla niej czas po zakończeniu współpracy z Polsatem.

Ten moment o którym wspomniałeś był dla mnie bardzo trudny, ciężki. To jest tak jak robimy coś, co kochamy i ktoś nam nagle to wyrywa, takie jakby nasze dziecko w przenośni, ktoś nam je wyrywa z rąk. To było ciężkie. Ja już to przeżyłam, przegryzłam. To było też dla mnie lekcją pewnego rodzaju, bardzo ważną lekcją. mówiła Karolina Gilon.

To było ciężkie, te emocje były trudne dla mnie. To było przede wszystkim rozczarowanie, jak tylko dowiedziałam się, że jestem w ciąży to właśnie bałam się tego, co mnie spotka i to był największy lęk, że przez to, że pojawi się w moim życiu dziecko, to mogę coś utracić jeśli chodzi o pracę i ten lęk się jednak spełnił i rzeczywiście tak było, ale jednak ta radość z dziecka była największa. dodała.

Zobacz także: