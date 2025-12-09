Karolina Gilon zorganizowała ostatnio serię krótkich pytań i odpowiedzi na Instagramie. Jedno z nich dotyczyło jej partnera, a konkretnie tego, czym właściwie zajmuje się Mateusz. Okazuje się, że ukochany prezenterki prężnie prowadzi dużą firmę. Jesteście ciekawi, jakiej branży dotyczy? Poznajcie szczegóły.

Kim jest ukochany Karoliny Gilon?

Dokładnie dekadę temu Karolina Gilon zaczęła swoją przygodę z telewizją. Celebrytka wzięła udział 5. edycji w "Top Model" i choć po zakończeniu show nie zrobiła imponującej kariery jako modelka, udało jej się wkroczyć do show-biznesu i zaistnieć jako prezenterka. Widzowie doskonale znają ją z programów, takich jak "Love Island", "Ninja Warrior" czy "Druga twarz".

Prywatnie celebrytka związana jest z Mateuszem Świerczyńskim. Zakochani na początku tego roku zostali rodzicami małego Franka i dziś tworzą wspólnie szczęśliwą rodzinę. Co ciekawe, para poznała się na planie programu "Love Island", w którym mężczyzna wziął udział w 2023 roku. Choć nie udało mu się znaleźć miłości wśród uczestniczek, z czasem zakochał się w prowadzącej.

Czym zajmuje się partner Karoliny Gilon?

Wiele osób zastanawia się, czym Mateusz Świerczyński zajmuje się zawodowo. Takie pytanie padło podczas Q&A, które celebrytka zorganizowała ostatnio na swoim Instagramie. Karolina Gilon postanowiła w końcu podzielić się ze swoimi obserwatorami, gdzie pracuje jej partner.

Mati handluje ziemniakami. A tak serio to bardziej brokułem i kalafiorem w bardzo dużych ilościach. Jego firma zajmuje się taką dystrybucją warzyw stąd na rynki zagraniczne w wielkich tirach. W sezonie mają co robić. Czy mamy dzięki temu dużo kalafiora i brokułu w domu? Nie za bardzo, bo szewc bez butów chodzi oznajmiła Gilon.

Zobacz także: