Gigi Hadid i Zayn Malik byli ze sobą od 2015 roku. Był to związek dość burzyliwy, bo już po roku nastąpił pierwszy kryzys. Gigi i Zayn rozstali się, ale ku radości fanów, wrócili do siebie. Jak widać, nie na długo...

Faktycznie Gigi i Zayn zerwali, ale rozeszli się w dobrych stosunkach, wspierają się i szanują. Ich kariery i relacja powodowały mnóstwo stresu, z którym sobie nie radzili. Na razie to zdecydowany koniec. Może kiedyś się jeszcze zejdą, ale na razie to nie jest ten czas – powiedział informowat "The Sun".