Nowy dom Mileny Krawczyńskiej znajduje się w Łodzi. Po remoncie prowadząca "Farmę" razem ze swoim partnerem i dwójką synów przeprowadzili się do nowego miejsca we wrześniu. Ten dom to spełnienie marzeń Mileny Krawczyńskiej, a przepiękne wnętrza udowadniają, że celebrytka włożyła mnóstwo pracy, aby dopracować go w każdym calu. Tylko spójrzcie na te wnętrza. Kuchnia to prawdziwa perełka.

Kuchnia centralnym punktem w mieszkaniu Mileny Krawczyńskiej z "Farmy"

Siostry ADiHD od lat są kojarzone z perfekcyjnym zgraniem. Pracują razem w telewizji, prowadzą wspólne projekty i sporo podróżują. W ich relacji nie brakuje też spięć, ale potrafią szczerze ze sobą rozmawiać i rozwiązywać problemy. Zanim Milena Krawczyńska przeprowadziła się do nowego domu przez jakiś czas razem z rodziną pomieszkiwali u Ilony. W "Halo tu Polsat" obie siostry zdradziły, że nie był to dla nich łatwy czas. W końcu nadszedł upragniony moment przeprowadzki.

Milena Krawczyńska w nowym domu postawiła na oryginalne meble i perfekcyjne dopracowane detale. Już od progu widać konsekwencję w urządzaniu: od przemyślanych dekoracji po rodzinne akcenty, które nadają przestrzeni ciepły, codzienny charakter. Układ domu jest klasyczny, bo na dole znajduje się część wspólna, a na górze pokoje chłopaków, sypialnia rodziców. Z kolei na dole koncentruje się życie domowe.

W domu Mileny Krawczyńskiej ogromną uwagę przyciąga kuchnia z dekoracyjnymi łukami, kredensem w ciemnozielonym kolorze i wyjątkowej wyspie z drewnianą nogą. W domu zobaczymy mnóstwo drewnianych elementów, ale nie brakuje też mocnych, ciemnych kolorów, które dodają mu charakteru. Jest ciepło, przytulnie, a jednocześnie z pazurem.

Klimatyczny salon i mocne kolory w roli głównej

W dalszej części domu zobaczymy przytulny salon z ogromną kanapą w jasnym kolorze, modnym fotelem, kominkiem oraz stylowymi zasłonami. Tutaj tez nie brakuje dodatków, które ocieplają wnętrze w postaci wazonów z kwiatami, lamp i ogromnego lustra w rzeźbionej ramie.

Tylko spójrzcie, jak wygląda mieszkanie Mileny Krawczyńskiej, prowadzącej "Farmę".

Instagram @siostry_adihd

