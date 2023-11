Meghan Markle ma za sobą kilka poważnych związków. Najdłuższy tworzyła z producentem filmowym Trevorem Engelsonem, z którym spotykała się w sumie 9 lat - 7 lat byli parą, potem 2 lata małżeństwem. W 2011 roku na Jamajce złożyli przysięgę w obecności ponad setki przyjaciół i członków rodziny. Niestety, krótko potem Meghan dostała rolę w serialu "W garniturach", przeprowadziła się do Toronto, a jej związek nie przetrwał tej próby. Rok po rozwodzie zaczęła spotykać się ze znanym szefem kuchni, Corym Vitiello.

Zobacz: To po TYM poznamy, że Meghan Markle jest w ciąży! O co chodzi?

Po dwóch latach związku, rozstali się. Dlaczego?

„Przypuszczam, że Cory zdawał sobie sprawę z ambicji Meghan we wszystkich dziedzinach życia; musiał wiedzieć, że długo nie zagrzeje przy nim miejsca. Byli ze sobą dwa lata, ale nigdy nie rozmawiali na poważnie o stałym związku czy małżeństwie. Pół roku spędzała w Toronto na kręceniu serialu, po czym wracała do LA, by zaraz wyjechać w podróż, więc dużo czasu spędzali osobno. W Toronto bez przerwy przesiadywała w jego restauracji The Harbord Room. Byli sympatyczną parą, lecz nic nie wskazywało na to, że ze sobą zostaną, zdradził Shinan Govani, dziennikarz kanadyjskiej gazety „Toronto Sun”.