Gdy kamery nie widzą... Zamyślona Katarzyna Cichopek opuszcza budynek TVP PAPARAZZI

Nauczyciele, dzieci i rodzice mają dziś prawdziwą okazję do świętowania - koniec roku szkolnego, który z powodów pandemii i wielomiesięcznej nauki zdalnej był naprawdę trudny. Wakacje rozpoczęły również pociechy Katarzyny Cichopek . Gwiazda "M jak miłość" i prowadząca "Pytanie na śniadanie" pokazała w swoich mediach społecznościowych wyjątkową, rodzinną fotografię. Jak się okazuje, ona i jej mąż Marcin Hakiel postanowili uczcić ostatni dzień szkoły w dość nietypowy sposób. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w letniej stylizacji za ponad 20 tysięcy zł. Kupisz identyczną za 120 zł Katarzyna Cichopek świętuje koniec roku szkolnego Kasia Cichopek i Marcin Hakiel są rodzicami siedmioletniej Helenki i 12-letniego Adama. Gwiazda "M jak miłość" wielokrotnie chwaliła się w mediach społecznościowych talentami i osiągnięciami swoich dzieci, a na zakończenie roku szkolnego nie mogło być inaczej. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" pokazała rodzinne zdjęcie, na którym mali uczniowie pozowali ze świadectwami, co więcej chłopiec otrzymał nawet czerwony pasek! Udało się💪🏻 to był wyjątkowo trudny rok szkolny, zwłaszcza dla dzieci 👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓. Jestem z nich bardzo dumna, że udało im się to przetrwać z uśmiechem (choć nie zawsze) na ustach 🤓. Gratulacje dla wszystkich dzieci i nauczycieli (i dla rodziców, bo ta zdalna nauka to 🤪) udanych wakacji Kochani!!! 🏝 Katarzyna Cichopek w swoim wpisie pogratulowała wszystkim dzieciom i nauczycielom, a także rodzicom. Po słowach gwiazdy domyślamy się, że w jej domu zdalna nauka zrobiła prawdziwe zamieszanie. Dumna mama postanowiła uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób, a na Helenkę i Adama w domu czekały balony! Myślicie, że pilni uczniowie dostali coś jeszcze? Fani...