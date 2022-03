Katarzyna Cichopek opublikowała pierwsze zdjęcie po rozstaniu! "Dziękuję, że jesteście"

Katarzyna Cichopek zabrała głos po raz pierwszy po ogłoszeniu rozstania z Marcinem Hakielem. Zwróciła się do fanów, dziękując za wsparcie: Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną - powiedziała. Czy pomimo wcześniejszej zapowiedzi, że oświadczenie będzie jej jednym komentarzem w sprawie rozstania, jednak zmieniła zdanie? Katarzyna Cichopek przerywa milczenie po rozstaniu z Marcinem Hakielem Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się po 17 latach związku. Ich oświadczenie o rozstaniu było szokiem dla wielu fanów, w końcu jeszcze miesiąc temu na Instagramie publikowali wspólne rodzinne zdjęcia. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel podkreślili, że krótkie oświadczenie będzie jednym ich komentarzem w sprawie rozstania i proszą o uszanowanie ich prywatności ze względu na dobro dzieci. Jednak po rozpadzie, wydawać by się mogło, idealnego małżeństwa aktorki w sieci wybuchła burza. Kilka dni po ogłoszeniu rozstania z Marcinem Hakielem, Katarzyna Cichopek postanowiła zabrać głos, publikując nagranie na Instagramie. Zwróciła się do fanów, dziękując za wsparcie: Cześć kochani, wracam do Was, dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dzisiaj zabieram was na plan serialu "M jak miłość" - powiedziała uśmiechnięta. Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel kończą związek po 17 latach. Oto historia miłości Katarzyna Cichopek pokazała kilka kadrów zza kulis, gdzie przebywała w towarzystwie serialowej koleżanki, Anny Muchy: Dzisiaj nagrywamy takie nietypowe sceny. (...) Dajcie mi ćwiczyć - mówiła Katarzyna Cichopek z uśmiechem na ustach. Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel przepracowali już decyzję o rozstaniu i nie zamierzają, przenosić prywatnych spraw i nastrojów na sprawy zawodowe....