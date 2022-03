Katarzyna Cichopek nie chciała wyjść za Marcina Hakiela? "To on nalegał na ślub"

Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej lubianych gwiazd serialu "M jak miłość". Aktorka, która od kilku miesięcy sprawdza się też w roli gospodyni "Pytania na śniadanie", ma wielu oddanych fanek, dla których jest stylową inspiracją. Ale nie tylko, wiele osób śledzi również jej karierę i życie rodzinne, które wydaje się wręcz idealne. Ale czy rzeczywiście tak jest? Czy małżeństwo z Marcinem Hakielem to jedna bajka? Jak wiele razy mówili, w życiu aktorki i tancerza pojawiały się już trudne chwile. Teraz, w wywiadzie dla jednego z tygodników, Kasia Cichopek opowiedziała co robią, jak przychodzi kryzys. Zobacz także: Katarzyna Cichopek jeszcze nigdy nie pokazała tak dużo. W tym zestawie widać wszystko! Co za figura... Kasia Cichopek szczerze o kryzysie w małżeństwie Na samym początku roku, we wspólnym wywiadzie dla magazynu "Party" Marcin Hakiel zapewniał, że oboje z żoną należą do ludzi, którzy wolą naprawiać, niż zamieniać na nowe. A do związku podchodzą poważnie. Ale to on zwykle pierwszy wyciąga rękę na zgodę, bo szkoda mu czasu na złe emocje i kłótnie. Czasem potrzebują też od siebie po prostu odpocząć. - Wtedy proszę, by Marcin zabrał dzieci do parku albo pojechał w odwiedziny do swoich rodziców do Gdyni. To jest mój czas, kiedy leżę na kanapie, oglądam babskie seriale, ale też ogarniam niedokończone domowe sprawy - mówiła nam Kasia. O kryzysach w związku Katarzyna Cichopek opowiadała też niedawno w rozmowie z "Faktem". Nie zawsze było cukierkowo, bo mieliśmy gorsze chwile w życiu prywatnym i zawodowym, jednak wspólnie je przezwyciężyliśmy. Nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać. Nie ma rzeczy, których nie można odkręcić, trzeba tylko chcieć...