Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nagle odezwali się do swoich fanów na Instagramie. Para w wyśmienitych humorach przekazała swoim odbiorcom wspaniałe wieści. Jak widać, po burzy zawsze wychodzi słońce i wygląda na to, że zakochani już zapomnieli o trudnych emocjach związanych z odpadnięciem z "Tańca z gwiazdami". Właśnie zapowiedzieli, że przed nimi nowe, wspaniałe projekty. Zobaczcie, co przekazali.

Szczęśliwi Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przekazali wspaniałe wieści

Wielu fanów spodziewało się, że w obliczu ogromnych emocji po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami" oraz odcinku programu "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie", w którym satyrycy byli bezlitośni dla Kaczorowskiej i Rogacewicza, para zabierze głos właśnie w tej sprawie. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich, zakochani właśnie pokazali się w szampańskich nastrojach, w ogóle nie rozpamiętując złych emocji. Co więcej, Kaczorowska i Rogacewicz przekazali radosne wieści o tym, że u nich idzie nowe, lepsze!

Dzień dobry, dzień dobry! Kochani, bardzo oświadczamy teraz tego, że kiedy zamykają się jakieś drzwi, to otwiera się wiele różnych okien nowych, ale o tym niebawem. - zaczęła Kaczorowska

Jak przekazała tancerka, już wkrótce świat ujrzy jej nowy projekt, nad którym pracuje już od kilku miesięcy. Co więcej, zapowiedziała również, że nie zabraknie też "wspólnych nowości" z Marcinem Rogacewiczem.

Ja się niesamowicie cieszę, że już na dniach będę mogła zaprezentować Wam projekt, nad którym pracowałam już w zasadzie od lipca i teraz ujrzy on światło dzienne, więc już zaraz. A kolejne nowości, takie już bardziej wspólne, to za chwilę.

Jakby tego było mało, para zapowiedziała właśnie, że wybiera się... na taneczny parkiet! Wygląda na to, że choć ich udział w "Tańcu z gwiazdami" dobiegł końca, to nie chcą rezygnować ze wspólnej, tanecznej przygody i będą teraz już tańczyć tylko dla siebie.

Cieszymy się słońcem, jesienią i pracujemy niezmiennie. Twórczość, kreatywność nas nie opuszcza. - zaczęła tancerka

To co, jedziemy tańczyć? - wtrącił Rogacewicz

Kaczorowska i Rogacewicz dziękują fanom za wsparcie

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili również podziękować fanom za całe wsparcie, jakie otrzymują po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami".

Chcemy Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za masę wiadomości, którą otrzymujemy w tym tygodniu. Fajnie, że jesteście naprawdę, bo to co nam wysyłacie, nie jesteśmy w stanie na to wszystko odpisać. Dlatego tutaj tak ogólnie bardzo dziękujemy. To jest niewyobrażalna ilość dobrej energii. I wierzymy w to bardzo, że ta dobra energia, dobre słowa, budują dobry świat. Świat życzliwości po prostu. Chcemy Wam tutaj też oddawać tę energię, dawać. I żebyśmy się tą dobrą energią wymieniali. Tą życzliwością, tym szacunkiem, miłością. Ściskamy Was - przekazali na koniec

Cieszymy się, że dobry humor u tej dwójki powrócił! Jak myślicie, czym już niedługo zaskoczą nas Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska?

Fot. Instagram agakaczor

