Małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zakończyło się już rok temu. Para przestała mieszkać razem po tym, jak na jaw wyszły informacje o rzekomym romansie tancerki, do którego miało dojść na planie programu „Królowa przetrwania”. Po powrocie do Polski para zaczęła żyć osobno, a Pela głośno opowiadał o kulisach rozstania. Mimo iż na pojednanie nie było szans, rozwód stale odwlekał się w czasie. Czy teraz w końcu do niego dojdzie?

Kiedy rozwód Kaczorowskiej i Peli?

Pomimo trudności w rozmowach, żadna ze stron nie zdecydowała się od razu na złożenie pozwu rozwodowego. Jak ujawnił Maciej Pela, nie zamierzał formalnie inicjować rozwodu. Pojawiły się także problemy w komunikacji, które znacząco opóźniły sprawę.

Sprawa ugody i rozwodu stanęła w martwym punkcie. Agnieszka przestała się odzywać. Ustalenia dotyczące ugody nie zostały przez nią spełnione. Ja ze swojej strony wywiązałem się ze wszystkich zobowiązań poinformował na początku roku.

Okazuje się, że ostatecznie pozew złożyła Agnieszka Kaczorowska – miało to miejsce 7 lipca. Jak ustalił Super Express, (prawie byłym) małżonkom udało się też w końcu dogadać, co zaowocowało wyznaczeniem terminu rozprawy. Pierwsza, i jak mają nadzieję ostatnia, rozprawa ma się odbyć na początku listopada.

Nie było łatwo im się dogadać, ale ze względu na dobro dzieci zrobili to i mają nadzieję, że nic się już nie zmieni zdradza informator Super Expressu.

Szczegóły ugody Kaczorowskiej i Peli

W ramach ugody rozwodowej Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela ustalili naprzemienną opiekę nad córkami: Emilką i Gabrysią. Para doszła także do porozumienia w sprawie majątku. Wspólny dom, w którym mieszkali, przejął Maciej Pela, który od roku samodzielnie spłaca kredyt. Jego była już partnerka z kolei już jakiś czas temu pochwaliła się zakupem i rozpoczętym remontem nowego domu.

Nowe życie Agnieszki Kaczorowskiej z Marcinem Rogacewiczem

Nowy dom Kaczorowska urządza wspólnie z nowym partnerem – Marcinem Rogacewiczem. Para nie ukrywa już swojej relacji i wspólnie planują przyszłość. Z informacji podanych przez media wynika, że jeszcze w tym roku planują wprowadzić się do wspólnego domu. Zakochani długo starali się ukrywać swoją relację, jednak wszystko potwierdzili przy okazji pierwszego odcinka 17. edycji "Tańca z gwiazdami", w której wspólnie biorą udział.

Agnieszka i Marcin coraz śmielej okazują sobie czułość przed kamerami, a ich związek wyraźnie nabiera tempa. W tym czasie Maciej Pela stara się również ułożyć swoje życie na nowo. Przez długi czas otwarcie opowiadał o rozstaniu, nie kryjąc, że sytuacja mocno się na nim odbiła. Niedługo potem szerokim echem odbiły się jego fotki z uczestniczką "Love Never Lies", z którą obściskiwał się po jednym z eventów. Od tamtej pory milczy jednak na temat swojego życia uczuciowego.

