Doda znalazła się w centrum uwagi piątego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Obecność wokalistki na widowni programu Polsatu wywołała spore zainteresowanie zarówno za sprawą jej przeboju, do którego zatańczyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, jak i odważnej stylizacji. W wywiadzie udzielonym naszej reporterce Doda pochwaliła nie tylko tę parę, ale również Paulinę Gałązkę i zaapelowała do produkcji w sprawie tancerki.

Rozmowa Dody z naszą reporterką po piątym odcinku „Tańcu z gwiazdami” szybko nabrała dynamiczne tempo. Wokalistka przerwała swoją wypowiedź i zawołała Paulinę Gałązkę przed kamerę. Publicznie pochwaliła aktorkę nie tylko za to, jak się zaprezentowała na parkiecie, ale również za to, jaką osobą jest na co dzień.

Później zaapelowała do produkcji, by Paulina Gałązka mogła zatańczyć do jej przeboju w „Tańcu z gwiazdami”. Aktorka chciała to zrobić już w tym odcinku, ale najwyraźniej ubiegł ją Gamou Fall.

Bardzo mi się podobała i uważam, że… Chodź, Paulinka! Głosujcie na Paulinkę. Paulinka jest wspaniała. Jest nie tylko wspaniałą tancerką i artystką, i aktorką, ale też kochaną osobą. Apeluję, aby produkcja pozwoliła zatańczyć jej od mojej piosenki tak, jak chciała zaapelowała Doda.

Natomiast Paulina Gałązka wręczyła Dodzie kwiaty i podziękowała za jej działalność na rzecz zwierząt. Warto przypomnieć, że w marcu Doda protestowała pod sejmem i gorzko oceniła postawę celebrytów w ważne sprawie.

Doda to też kwiaty od Perły, mojej suni ze schroniska, bardzo ciebie kochamy i bardzo dziękujemy za wszystko, co robisz dla psów, jesteś cudowna powiedziała Gałązka.

Doda przyniosła szczęście Gamou Fallowi w „Tańcu z gwiazdami”

W dalszej części rozmowy obok naszej reporterki znalazł się także Gamou Fall. To jeden ze zwycięzców piątego odcinka „Tańca z gwiazdami”. Uczestnik nie ukrywał, że obecność Dody na widowni była nowym powodem do stresu, ale wokalistka najwyraźniej przyniosła mu szczęście, ponieważ po raz pierwszy razem z Hanią Żudziewicz otrzymali maksymalne noty.

Do tego stresu się przyzwyczaiłem, a ten był po raz pierwszy. Był ogromny. Ale udało się. Pierwsza czterdziestka, Doda na widowni, mamy to przekazał Gamou Fall.

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA