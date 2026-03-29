Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" obfituje w emocje, przede wszystkim dzięki uczestnikom, którzy co tydzień zmagają się z tanecznymi choreografiami. Show nieustannie wywołuje w mediach niemałe poruszenie, a gorącą atmosferę podgrzał teraz Gamou Fall, dzieląc się swoim prywatnym wyznaniem o Dodzie.

Gamou Fall to aktor znany między innymi z takich produkcji jak m.in. "Botoks" i "Teściowie 2". Co więcej, razem z Hanną Żudziewcz tworzy taneczną parę w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć wielu już teraz typuję ich duet jako ten, który zobaczymy w finale show, to telewidzowie "TzG" i tak zarzucają zaniżanie punktów Gamou przez jury. Podczas wywiadu z Party.pl w trakcie jednego z treningów do tanecznego show, aktor z zaskoczenia zdobył się na szczere wyznanie o Dodzie.

Nasza dziennikarka zapytała Gamou Fall, jakie jest jego gulity pleasure, ponieważ właśnie to będzie tematem przewodnim najbliższego odcinka "Tańca z gwiazdami". W tym momencie aktor pokusił się o powrót pamięcią do przeszłości, kiedy w polskim show-biznesie pojawiła się Doda.

Ja pamiętam, że ta wczesna Doda nie dość że polaryzowała, to weszła tak bez kompromisu i miała dużo ciekawych hitów, między innymi 'Dżaga'. I ta 'Dżaga' jakoś tak ze mną została. I ja sobie ją po prostu nucę bardzo często wyznał Gamou Fall.

Po pytaniu o to, czy w dawnych latach podkochiwał się w Dodzie, aktor odpowiedział wprost.

