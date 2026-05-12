18. edycja "Tańca z Gwiazdami" zaowocowała jak zwykle w ogromne emocje, nieprzewidywalne werdykty i zmiany w zasadach show, którymi produkcja zaskakiwała telewidzów wyjątkowo często. Parą, którym tym razem zdobyła legendarną Kryształową Kulę okazali się Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Do sieci trafiły prywatne zdjęcia, a nawet film z celebrowania sukcesu już po wyjściu z telewizyjnego studia.

Tak uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" świętowali po finale

18. edycja obfitowała w niespodzianki, którymi okazały się nie tylko gwiazdy i ich kolejne choreografie. W ostatnim odcinku programu produkcja poinformowała, że w finale wyjątkowo wystąpią aż cztery pary: Sebastian Fabijański z Julią Suryś, Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem, Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke i Gamou Fall z Hanną Żudziewicz. Miano zwycięzców "Tańca z Gwiazdami" ostatecznie otrzymali Gamou i Hania. W mediach społecznościowych fani programu mogli zobaczyć, jak ich ulubieńcy bawili się już po programie.

Relacją ze wspólnej celebracji zakończenia 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" podzieliła się prowadząca program Paulina Sykut-Jeżyna. Na zdjęciach zrobionych w jednej z warszawskich restauracji w centrum uwagi widzimy zwycięzców edycji, Hanię i Gamou. Nie zabrakło też dyrektora programowego Polsatu Edwarda Miszczaka, który wręczył parze szczególny upominek. Na zdjęciach zauważyć można również Krzysztofa Ibisza, Piotra Kędzierskiego i ludzi pracujących przy show, między innymi choreografów. Na dołączonym filmie fani Gamou i Hani mogą też usłyszeć, jak zgromadzeni śpiewają wygranej parze "Sto lat".

Gamou Fall zrobił to od razu po wygranej "Tańca z Gwiazdami"

W finałowym odcinku 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" prowadzący po długiej chwili trzymania napięcia ogłosili, że to właśnie Gamou Fall zostaje zwycięzcą programu. Choć w jego zachowaniu widać było ogromne zaskoczenie i szok, to po chwili zdecydował się na kilka słów.

Dziękujemy, bo to, co się wydarzyło teraz, w tym momencie i przez te wszystkie tygodnie, to jest coś, czego w najśmielszych snach byśmy sobie.... ja bym sobie nie wymarzył. Przepraszam powiedział i przerwał nagle Gamou.

Aktora w emocjach postanowiła wspomóc tancerka Hanna Żudziewicz, która przejęła mikrofon i przekazała swoje podziękowania zarówno do produkcji, jak i jej najbliższych.

