Za nami 87. plebiscyt "Przeglądu Sportowego"! Wydarzenie jak co roku, przyniosło mnóstwo emocji i zebrało całą polską śmietankę sportowych osobowości, dziennikarzy, a także artystów. Wydarzenie uświetniły występy muzyczne Kamila Bednarka, Krzysztofa Jaryczewskiego oraz Justyny Steczkowskiej. Polska diwa dała prawdziwy pokaz swoich umiejętności śpiewając dwie piosenki: "Boskie Buenos" Kory i "The best" Tiny Turner. Niestety, na samym początku swojego pierwszego występu zaliczyła zaskakującą wpadkę. Gdy emocje już opadły artystka, odniosła się do sprawy i przyznała, że górę nad nią wzięła trema!

Gala Mistrzów Sportu 2022: Justyna Steczkowska zapomniała tekstu piosenki

Justyna Steczkowska jest obecna na polskiej scenie muzycznej od 25 lat. Artystka ten wyjątkowy jubileusz świętuje specjalną trasą koncertową, podczas której wykonuje największe przeboju u boku wielu zaproszonych przez siebie gości. Szczególnym echem odbył się koncert, na którym była obecna Beata Kozidrak, która stanęła na scenie niedługo po głośnym zatrzymaniu przez policję. Występ obu pań został powitany owacjami na stojąco, a artystki nie kryły swojego wzruszenia.

Tym większym więc zaskoczeniem była wpadka Justyny Steczkowskiej podczas balu z okazji 87. plebiscytu "Przeglądu Sportowego". Diwa wykonała utwór zespołu Maanam "Boskie Buenos". Fani uwielbiają tę wyjątkową piosenkę w wykonaniu Justyny Steczkowskiej, a artystka śpiewa ją od wielu lat. Skąd więc taka pomyłka? Jak się okazuje artystka, która odwróciła się nagle i spojrzała na widownię pełną wybitnych polskich sportowców po prostu się zestresowała i zapomniała słów rozpoczynających jej wielki przebój!

Już po zakończeniu prestiżowej gali, gdy emocje nieco opadły, artystka odniosła się do swojej wpadki z rozbrajającą szczerością. Gwiazda wyjaśniła, że powodem zapomnienia słów były wielkie emocje, w końcu nie codziennie śpiewa się dla widowni wypełnionej po brzegi najlepszymi polskimi sportowcami!

- Rzadko mi się to zdarza, właściwie nie zdarza. Ale dzisiaj wychodząc na scenę, widząc ich wszystkich w pierwszych rzędach, zestresowałam się, naprawdę. […] Pomyliłam się w piosence, którą śpiewam dwadzieścia lat, obciach, ale cóż zrobić. To naprawdę ze stresu! Zobaczyłam ich wszystkich i zamiast skupić się na występie, patrzyłam na nich urzeczona! Są to ludzie, którzy reprezentują nasz kraj i wnoszą dużo emocji w nasze życie. […] Wzbudziło to we mnie dużo emocji. Rzadko mi się to zdarza, właściwie nie zdarza. Ale dzisiaj wychodząc na scenę, widząc ich wszystkich w pierwszych rzędach, zestresowałam się, naprawdę -mówiła rozemocjonowana w rozmowie z "Interią".

Gala Mistrzów Sportu 2022 jak zwykle nie zawiodła wiernych widzów i faktycznie dostarczyła mnóstwa emocji. Na wydarzeniu pojawiła się plejada polskich sportowych gwiazd. W tym roku, po raz trzeci tytuł Sportowca Roku otrzymał Robert Lewandowski, który skwitował to wyróżnienie wzruszającą przemową. Wydarzenie więc wzbudziło mnóstwo emocji i jest wciąż omawiane w mediach. Justyna Steczkowska jak widać, także dała się ponieść tym emocjom i nic w tym dziwnego! Widzowie i tak występ zaliczają do udanych!

Na wydarzeniu polska diwa pojawiła się z synem i jego dziewczyną! Wszyscy, elegancko ubrani pozowali na ściance do zdjęć. Justyna Steczkowska na swoim Instagramie przyznała, że bardzo lubi wybrankę swojego syna!